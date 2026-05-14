Így reggelizz, ha lassítani akarod az öregedést: kutatók jöttek rá a tökéletes kombóra

Simon Benedek
2026.05.14.
Az örgedés elleni küzdelem régóta központi téma az egészséges életmódra törekvők körében. Egy új kutatás most egy kávé-gyümölcs kombinációra esküszik az öregedés ellen.

Egy csésze kávé és sötét bogyós gyümölcsök fogyasztása lassíthatja az öregedést – állítja egy új kutatás, amely szerint a polifenolokban gazdag étrend – például bogyós gyümölcsök, alma, kakaó, tea és kávé – összefüggésben állhat a „fiatalosabb” sejtek jelenlétével.

Az öregedés elleni küzdelemben segíthetnek a bogyós gyümölcsök is, állítja egy új kutatás. Forrás:  Getty Images
  • Egy új kutatás szerint a bogyós gyümölcsök és a kávé is segít fiatalon tartani a sejteket.
  • Ezekben olyan vegyületek vannak, amelyek lassítják a telomerek rövidülését.
  • Íme a részletek!

Az öregedés lassítása: tényleg segíthet a gyümölcs-kávé kombó?

A Navarrai Egyetem kutatói több mint 1700 felnőtt telomerhosszát vizsgálták, és azt találták, hogy akik a legtöbb polifenolt fogyasztották, 52 százalékkal kisebb eséllyel rendelkeztek rövid telomerekkel, miközben a napi egy csésze kávé 26%-kal csökkentette annak esélyét, hogy rövid telomerek alakuljanak ki. A telomerek a kromoszómák végén található DNS-szakaszok, amelyek az életkor előrehaladtával rövidülnek, és összefüggésbe hozhatók többek között a szív- és érrendszeri betegségekkel, a 2-es típusú cukorbetegséggel és egyes daganatokkal is. A polifenolok olyan növényi eredetű, erőteljes antioxidáns vegyületek, amelyek kulcsszerepet játszanak az egészségmegőrzésben, csökkentve a szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségek kockázatát.

„Ez nem egyetlen anti-aging ételről szól, hanem a mindennapi étkezési szokások hosszú távú hatásairól” – mondta Isabella Kury Guzmán, a tanulmány vezető szerzője.

Gyümöcs-kávé kombó a sejtek fiatalon tartásához

A megállapításokra reagálva Ana Rodriguez-Mateos, a londoni King’s College humán táplálkozástan professzora azt mondta: „A polifenolokat alacsonyabb kockázattal hozták összefüggésbe több, életkorral kapcsolatos betegség esetében, beleértve a szívbetegséget és a kognitív hanyatlást. A klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy ezeknek a vegyületeknek a fogyasztása csökkentheti a vérnyomást, valamint támogatja az erek és az agy működését az öregedés során”.

A tanulmány megerősíti, hogy a bogyós gyümölcsök az egyik leghatékonyabbak, ha polifenolokat szeretnénk bevinni, de a kávéban is sok ilyen vegyület van. Éppen ezért a gyümölcs-kávé reggeli kombó igenis hatékony lehet a sejtek fiatalon tartásához. 

