Megelőzik a bőröregedést, simává és feszessé teszik az arcot: nem csak a védelem miatt fontosak

Az elmúlt években a bőrápolás világa óriásit változott. Ma már nem elég, ha egy krém hidratál, vagy ha egy szérum feszesít – komplex megoldásokat keresünk, amelyek egyszerre több problémára adnak választ. És pontosan itt jönnek képbe az új generációs hidratáló fényvédők. Ezek a formulák messze túlmutatnak azon, hogy blokkolják az UV-sugarakat: közben regenerálják a bőrt, feltöltik nedvességgel, erősítik a védőrétegét, és hosszú távon segítenek megelőzni a ráncok, a petyhüdtség kialakulását.

A hidratáló fényvédők regenerálnak, táplálnak és megelőzik a bőröregedést.

A bőröregedés természetes folyamat, azonban vannak olyan tényezők, amelyek durván felgyorsítják.

Ezek közé tartozik például az UV-sugárzás is.

Ezért is fontos, hogy minden évszakban, mindennap használj fényvédőt.

A legjobb pedig, hogy bőven találsz már olyan termékeket is, amik nemcsak óvják, hanem hidratálják, regenerálják és feszesítik is az arcodat.

A bőröregedés legnagyobb ellensége nem feltétlenül csak az idő, hanem a nap is. A szakértők szerint az öregedés látható jeleinek akár 80%-áért az UV-sugárzás felelős. A finom vonalak, a pigmentfoltok, a rugalmasság elvesztése mind-mind összefügg azzal, mennyire védjük - vagy nem védjük - a bőrünket a mindennapokban. És nem, nem csak nyaraláskor, hanem minden egyes nap kötelező lenne UV-védőket használni.

Hidratáló fényvédők körképe

A jó hír az, hogy ma már léteznek olyan fényvédők, amelyek nem hagynak fehér réteget, nem ragadnak, nem nehezítik el a bőrt – sőt, kifejezetten javítják annak állapotát. Olyan tápláló összetevőkkel dolgoznak, mint a hialuronsav, a niacinamid, a peptidek vagy az antioxidánsok, amelyek aktívan támogatják a bőr megújulását. Mutatjuk a legjobbakat!

Hidratáló fényvédők: 1. Shiseido Sun Care Expert Sun Protector Cream SPF50+, 17 800 Ft, 2. Avéne ULTRA SERUM Fényvédő Hidratáló Szérum SPF50+, 14 865 Ft 3. Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh védő géles krém spf 50, 9090 Ft 4. The Ritual of Karma Sun Face Cream SPF 50 50 faktoros napvédő arckrém, 6900 Ft 5. Paula’s Choice RESIST Youth-Extending Daily Hydrating Fluid fényvédő zsíros, kombinált bőrre SPF 50, 6690 Ft.

Egy modern SPF már nem csak véd, hanem komplexen ápol. A káros UV-sugarak elleni védelem mellett olyan hatóanyagokat tartalmazhatnak, amelyek támogatják a kollagéntermelést és csökkentik a ráncok kialakulását. A hialuronsav és glicerin segít megkötni a nedvességet, így a bőr teltebbnek, simábbnak tűnik, a niacinamid, antioxidánsok és vitaminok segítenek egységesíteni a bőrtónust és fokozni a ragyogást. Az aloe vera, panthenol vagy centella asiatica csökkentik az irritációt és támogatják a bőr természetes helyreállítását.