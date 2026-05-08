Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 8., péntek Mihály

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
fényvédelem

Megelőzik a bőröregedést, simává és feszessé teszik az arcot: nem csak a védelem miatt fontosak

Shutterstock - verona studio
fényvédelem árak fényvédő körkép termék
Váradi Melinda
2026.05.08.
Sokan még mindig csak egy kötelező utolsó lépésként tekintenek a fényvédelemre, pedig ma már ennél sokkal többről van szó. Egy jól megválasztott hidratáló fényvédő nemcsak véd, hanem aktívan ápolja és regenerálja is a bőrt.

Az elmúlt években a bőrápolás világa óriásit változott. Ma már nem elég, ha egy krém hidratál, vagy ha egy szérum feszesít – komplex megoldásokat keresünk, amelyek egyszerre több problémára adnak választ. És pontosan itt jönnek képbe az új generációs hidratáló fényvédők. Ezek a formulák messze túlmutatnak azon, hogy blokkolják az UV-sugarakat: közben regenerálják a bőrt, feltöltik nedvességgel, erősítik a védőrétegét, és hosszú távon segítenek megelőzni a ráncok, a petyhüdtség kialakulását. 

Hidratáló fényvédő körkép
A hidratáló fényvédők regenerálnak, táplálnak és megelőzik a bőröregedést.
Forrás: Shutterstock
  • A bőröregedés természetes folyamat, azonban vannak olyan tényezők, amelyek durván felgyorsítják.
  • Ezek közé tartozik például az UV-sugárzás is.
  • Ezért is fontos, hogy minden évszakban, mindennap használj fényvédőt. 
  • A legjobb pedig, hogy bőven találsz már olyan termékeket is, amik nemcsak óvják, hanem hidratálják, regenerálják és feszesítik is az arcodat.

A bőröregedés legnagyobb ellensége nem feltétlenül csak az idő, hanem a nap is. A szakértők szerint az öregedés látható jeleinek akár 80%-áért az UV-sugárzás felelős. A finom vonalak, a pigmentfoltok, a rugalmasság elvesztése mind-mind összefügg azzal, mennyire védjük - vagy nem védjük - a bőrünket a mindennapokban. És nem, nem csak nyaraláskor, hanem minden egyes nap kötelező lenne UV-védőket használni.

Hidratáló fényvédők körképe

A jó hír az, hogy ma már léteznek olyan fényvédők, amelyek nem hagynak fehér réteget, nem ragadnak, nem nehezítik el a bőrt – sőt, kifejezetten javítják annak állapotát. Olyan tápláló összetevőkkel dolgoznak, mint a hialuronsav, a niacinamid, a peptidek vagy az antioxidánsok, amelyek aktívan támogatják a bőr megújulását. Mutatjuk a legjobbakat!

ÚJ hidratáló fényvédő montázs
Hidratáló fényvédők: 1. Shiseido Sun Care Expert Sun Protector Cream SPF50+, 17 800 Ft, 2. Avéne ULTRA SERUM Fényvédő Hidratáló Szérum SPF50+, 14 865 Ft 3. Beauty of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh védő géles krém spf 50, 9090 Ft 4. The Ritual of Karma Sun Face Cream SPF 50 50 faktoros napvédő arckrém, 6900 Ft 5. Paula’s Choice RESIST Youth-Extending Daily Hydrating Fluid fényvédő zsíros, kombinált bőrre SPF 50, 6690 Ft.
Forrás: Shutterstock, Life.hu

Egy modern SPF már nem csak véd, hanem komplexen ápol. A káros UV-sugarak elleni védelem mellett olyan hatóanyagokat tartalmazhatnak, amelyek támogatják a kollagéntermelést és csökkentik a ráncok kialakulását. A hialuronsav és glicerin segít megkötni a nedvességet, így a bőr teltebbnek, simábbnak tűnik, a niacinamid, antioxidánsok és vitaminok segítenek egységesíteni a bőrtónust és fokozni a ragyogást. Az aloe vera, panthenol vagy centella asiatica csökkentik az irritációt és támogatják a bőr természetes helyreállítását.

Egy jól megválasztott hidratáló fényvédő akár kiválthatja a nappali krémedet is, ha nem extra száraz és érzékeny vagy problémás az arcod, így egyszerre spórolsz időt és teszel jót a bőrödnek. Különösen jó választás, ha száraz vagy vízhiányos a bőröd, észrevetted az első finom ráncokat, esetleg fakónak, fáradtnak tűnik az arcod.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ezek a cikkeink is érdekelhetnek:

5 bombabiztos fényvédő zsíros bőrre − Termékekkel, árakkal

Egy jól működő arcápolási rutin nem feltétlenül bonyolult, csupán tudatos. Ha még mindig mumus számodra a megfelelő fényvédő zsíros bőrre, olvass tovább, és csekkold a kedvenc termékeinket!

Ráncok ellen ivóvíz? A tudomány azt mondja: igen!

Ráncok ellen nem kell drága szérum – néha elég egy pohár víz is.

Erre figyelj a fényvédő kiválasztásánál: szempontok, amelyeket mindig tarts szem előtt

A fényvédelem az egyik legfontosabb lépés a bőr egészségének megőrzésében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu