Az édes álomtól a vörös bombázóig: alkoholmentes koktékok, amiket neked is ki kell próbálnod

A gyömbért lereszeljük, majd az összetevőket egy üvegben alaposan összerázzuk. Hagyjuk állni legalább egy óráig, majd sűrű szövésű szűrűn átszűrjük.

Hatása

Tőzegáfonya: Magas antioxidáns hatásának köszönhetően késlelteti a szervezetünk öregedését, rendszeres fogyasztásával megelőzhetőek a húgyúti fertőzések. Jelentős gyulladáscsökkentő hatása van, erősíti az immunrendszert, javítja az emésztést, jó hatással van a szív és érrendszerünkre.

Gyömbér: Kordában tartja a vércukorszintet, nyugtatja a gyomrot, enyhíti az émelygést, hányingert, csökkenti a koleszterinszintet és a vérrögök kialakulásának esélyét, csillapítja az ízületi gyulladást.

Méz: Csökkenti a gyomorsav-képződést, erősíti az immunrendszert, erősíti a csontokat, nyugtatja az idegrendszert és megfázásos tünetek kezelésére is kiváló.



Édes álom

Hozzávalók

0,5 liter kókusztej

2 evőkanál datolyaszirup

3 szelet friss ananász

4-5 levél friss bazsalikom

Elkészítése

A hozzávalókat alaposan turmixoljuk össze, majd töltsük pohárba és ízlés szerint díszítsük.

Hatása

Kókusztej: Kiegyensúlyozza a gyomor- és a bélrendszer működését, valamint gyógyír a szájüregi fekélyekre. Különösen nagy mennyiségben tartalmaz közepesen hosszú zsírsavakat, melyeket a szervezet egészen eltérő módon képes feldolgozni a több, hosszú szénláncú zsírsavakhoz képest. Segít megtartani a súlyunkat, de fogyókúra idején is érdemes rendszeresen innunk.

Datolyaszirup: Bár alapvetően magas kalóriatartalmú, a fogyókúrában is jó szolgálatot tesz, hiszen kifejezetten édes ízével már kis mennyiség is képes elnyomni az édesség utáni sóvárgást. Magas fehérjetartalma támogatja az izmok építését, így fogyás esetén segít, hogy a testünk zsírtartalmából, ne pedig az izomtömegéből veszítsünk. A benne található vitaminok és ásványi anyagok rugalmassá teszik a bőrünket, és védelmet nyújtanak az öregedéssel szemben, illetve a csontokat is erősítik. Emellett a testet és a szellemet is feltölti energiával.

Ananász: Rengeteg vitamint és ásványi anyagot, A-, B- és C-vitamint rejt magában, emellett folsvat, káliumot is. Kalóriatartalma viszont alacsony. Tartalmaz egy olyan enzimet, amely segíti az ételek lebontását. Ez azonban csak a friss ananászban található meg.

Bazsalikom: Nyugtatja, kisimítja az idegeket, oldja a görcsöket, ezért a stresszes állapotok megelőzésében, kezelésében is segítségünkre lehet. A bélműködést is fokozza, csökkenti a puffadást.

A kókusztej segít megtartani a súlyunkat, de fogyókúra idején is érdemes rendszeresen innunk

Forrás: Shutterstock

Gyümölcskoktél

Hozzávalók

0,5 liter aloe vera juice

1 nagy maréknyi fagyasztott bogyós gyümölcs

Fél gránátalma magja

1 csipet kardamom

1 evőkanál méz

Elkészítése

Egy kancsóba keverjünk össze mindent alaposan, majd tegyük be egy órára a hűtőbe, hogy összeérjenek az ízek.

Hatása

Aloe vera: A növény húsa közel 200 féle jótékony hatóanyagot tartalmaz. Erősíti az immunrendszert, antibiotikus és antivirális hatása van, sőt, még a candida gomba ellen is hatásos. Felgyorsíthatja a szájban kialakult afták gyógyulását, emellett gyomor- és bélpanaszok ellen is bátran használhatjuk, akár savas reflux kiegészítő kezelésére is alkalmas. A növény leve fokozhatja az inzulinérzékenységet és javíthatja a vércukorszint szabályozását. Csökkenti a depressziót és a migrént.

Bogyós gyümölcsök, gránátalma: Rendkívül magas a C-vitamin és az antioxidánstartalmuk, remekül hatnak a memóriánkra, jót tesz az érrendszerünknek és erősíti az immunrendszert. Magas rosttartalmuk elősegíti az emésztést, emellett rengeteg vitaminnal és ásványi anyaggal töltik fel a szervezetünket. Jótékonyan hatnak a szív- és érrendszerre, csökkentik a káros koleszterinszintjét, míg a hasznos koleszterin mennyiségét növelik a véráramban. Lazítják a vér sűrűségét, így rendszeres fogyasztásukkal időskorban kisebb valószínűséggel alakulnak ki vérrögök, ennek köszönhetően csökken az embólia és a szívinfarktus veszélye is. Sikerrel alkalmazható érelmeszesedés esetén, valamint magas vérnyomás csökkentésére.

Kardamom: Segíti az emésztést, a puffadás kiváló ellenszere.