Profi tipp az újhagyma tárolására: ezzel a módszerrel sokáig friss marad

Az újhagyma szinte a világ minden konyhájának kedvelt zöldsége: intenzívebbé teszi a főtt ételek ízét, nyersen kiváló salátába, feldobja a rántottát, a tojáskrémet és a krumplihoz is passzol. Ám előfordul, hogy egyszerre nem tudjuk felhasználni mindazt, amit megvásároltunk. A jó hír, hogy egyszer trükkel eltárolhatod, ráadásul úgy, hogy friss marad. De miért is jó ez? Egyrészt, nem pazarolsz, másrészt, ha a már felvágott hagymát teszed el, legközelebb már nem kell szeletelned, így nem csak pénzt, de időt is megspórolsz.

Az újhagyma, más néven zöldhagyma vagy mogyoróhagyma egyedülállóan csípős íze miatt közkedvelt. Közeli rokonságban áll a fokhagymával, a medvehagymával, a póréhagymával és a metélőhagymával.