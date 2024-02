Szem-szájnak ingere: farsangi ételek, amelyekkel nem hibázhatsz

20 g szalonna



½ szál kolbász (lehet csípős is)



250 g savanyú káposzta



1 vöröshagyma



2 gerezd fokhagyma



½ ek. pirospaprika



2 db babérlevél



só, bors



tejföl – a tálaláshoz

Elkészítés

A szalonnát apró kockákra vágjuk és üvegesre pirítjuk egy lábosban. Míg olvad, felszeleteljük a kolbászt és a hagymát. A szalonnapörcre rádobjuk először a kolbászt, majd ha az is megpirult, jöhet a hagyma. Amikor már a hagyma is üveges, megszórjuk a köménnyel, a pirospaprikával – vigyázzunk, nehogy leégjen -, majd melléjük dobjuk a fokhagymát is. Ezt követi az ízlés szerint kimosott káposzta – attól függően mossuk, hogy mennyire szeretnénk savanyúra a levest –, felöntjük 6 dl vízzel az egészet, végül sózzuk, borsozzuk és beletesszük a babérleveleket is. 30 percig főzzük és már készen is van. Tálalásnál kanalazzunk a tetejére egy kevés tejfölt és kínáljunk hozzá friss kenyeret. Aki laktatóbbra szeretné, az a végén beránthatja a levest vagy készíthet hozzá tejfölös habarást is.