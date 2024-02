Farsangi hagyományok itthon: a mulatság a párválasztásról is szólt

A dramatikus játékok és a népi színjátszás a maszkos alakoskodásokból alakultak ki, melyekben tipikus alakokat személyesítettek meg a szereplők. Ilyen volt a cigány, a betyár, a koldus, a vándorárus, az álmenyasszony és az álvőlegény. Gyakori volt ilyenkor a férfi-női szerepek felcserélése, illetve az ellenkező nem ruháinak felöltése is. De tartottak tréfás álbírósági tárgyalásokat báboknak vagy állatoknak is. A vénlányokat is tréfásan csúfolták, mely egyik módja a tuskóhúzás volt, amit végül a leány ajtajának döntöttek. Disznóvágást is sok helyen tartottak farsangkor.

A Cibere vajda és Konc király párviadaláról szóló alakoskodó játékról a XVI. századtól vannak feljegyzések, és Európa-szerte elterjedt. Ebben a történetben Cibere a böjti ételeket, Konc pedig a húsos, zsíros ételeket személyesíti meg. Vízkeresztkor Konc király, húshagyókedden pedig Cibere vajda győz a párviadal során.

A felvidéki bakkuszjárás a római boristen, Bacchus nevéből ered, mely során kecskebőrbe bújt, álarcos alakok ijesztgették a lányokat, tréfálták meg a falubelieket. Délvidéken tojást gyűjtöttek a maszkosok, gyakorta női ruhákba bújva. Másutt kakasruhába öltözött fiúk ugrottak a lányokra, akik tojást adtak cserébe.