Ha tökéletes rizst szeretnél, főzd a sütőben

A rizs a búza után a második legfontosabb gabonánk. Magas a fehérjetartalma, továbbá tartalmaz foszfort, vasat, magnéziumot. Emellett a szénhidráttartalma is alacsony, ami azt jelenti, hogy diétázóknak is ideális, ráadásul a vércukor-háztartásnak is jót tesz. Fogyasztása serkenti a bélműködést, szépíti a bőrt. Magas vérnyomás, szívelégtelenség, ödémás láb esetén különösen jó fogyasztani. Körülbelül hétezer fajtája ismert, készítenek belőle lisztet, pelyhet, tejet és bort is.

A hosszú szemű rizsből készíthető a pergő rizsköret, mivel főzés közben nem tapad össze. A közepes és rövid fajták összeragadnak, ezeket inkább rizottóhoz, sushihoz, tejberizshez, rizsgombóchoz, rizses desszertekhez érdemes használni.