Így készül az igazi magyaros csülkös bableves

Az igazi bableveshez türelmesnek kell lenni, hisz a csülök is, a bab is sokáig szeret főni. Ne vegyünk gyorspácolt húsokat, vegyünk inkább egy igazi füstölt csülköt a csontjával, attól lesz valódi íze a levesnek. Főzés előtt dobjuk a csülköt hideg vízbe 2-3 órára, hadd ázzon ki belőle a felesleges só. A babot is áztatni kell, legjobb, ha éjjel a vízben van. Ha van otthon egy kis maradék kolbász, annak is szorítsunk helyet a levesben, annál sokrétűbb lesz az íze - javasolja a Ripost.

Hozzávalók: