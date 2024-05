Pizza pillanatok alatt 4 hozzávalóból: kiváló vacsora air fryerben

Az air fryerek tagadhatatlan előnye, hogy olaj vagy más zsiradék nélkül készíthetünk bennük gyorsan ételeket, nem véletlen tehát a népszerűségük. Íme, egy újabb recept, amit felvehetünk a repertoárba, ha sorozatnézős, pihenős estére vágyunk: pizza pillanatok alatt.

A pizza pillanatok alatt elkészíthető az air fryerben

Forrás: Shutterstock/

Pizza az air fryerben: így készítsük el pillanatok alatt

Nincs is vonzóbb a gyorsan elkészíthető ételeknél, ezért is vált olyan népszerűvé az air fryer: egészségesebb ebédeket, vacsorákat készíthetünk a forrólevegős sütőkben, hiszen nincs szükség zsiradékra. Még pizzát is süthetünk bennük, habár nem lesz hagyományos a végeredmény, de sorozatnézős estékre kiváló vacsora.

Hozzávalók:

Pita

Paradicsomszósz

Sajt

Sonka/szalámi/tonhal/bármilyen más feltét, amit szeretünk

Elkészítés:

A megvásárolt, előre elkészített pitát - ami szinte minden szupermarketben kapható - kenjük meg paradicsomszósszal, amit akár egy kis oregánóval és bazsalikommal ízesíthetünk is, ha natúran nem nyeri el a tetszésünket. Ezután tegyük rá a tetszőleges feltéteket, reszeljük rá a sajtot, és tegyük be az airfryerbe 180 fokra. Mindössze 4 perc alatt elkészül és már ehetjük is.