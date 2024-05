Az uborka akkor a legfinomabb, ha extra ropogós és friss, akár salátákba, szendvicsekbe, akár önmagában fogyasztjuk. Ahhoz azonba, hogy így is maradjon, a legjobb egészben tárolni. Ha már megvágtuk, napról napra veszít a minőségéből, de még ekkor is több tárolási módszer is létezik a frissen tartására:

légmentesen lezárt doboz: így egy hétig is megőrizheti a frissességét

az uborka különösen érzékeny a vele együtt tárolt gyümölcsök vagy zöldségek által kibocsátott etiléngázra, ezért tároljuk azoktól távol

a sok vizet tartalmazó uborkát sose tegyük a hűtő leghidegebb polcára, ugyanis könnyen megfagy

amennyiben nem akarjuk azonnal megenni, ecet helyett sós vízbe tegyük