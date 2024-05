Új ízekkel, hatalmas választékkal indul a grillszezon a Lidlben

Mi jellemezhetné jobban a nyári időszakot, mint a gondtalan, vízparti csobbanások, a hűsítő italok, a kellemes baráti összejövetelek és a jól megérdemelt hétvégi grillpartik. Legyen szó nagyvárosi erkélyről vagy kültéri kiskertről, a lényeg, hogy felhőtlenül élvezzük a sütögetés minden pillanatát. A friss alapanyagból készült grill fogások ráadásul nem csak ínycsiklandóak, de egészségesebbek is az olajban vagy zsírban sült társaiknál. A tökéletes eredmény érdekében azonban fontos, hogy körültekintően válasszuk ki a különféle grillhúsokat, húskészítményeket és az egyéb hozzávalókat is.

A Lidl továbbra sem lassít

Hazánk piacvezető kiskereskedelmi diszkontáruházlánca a tavalyi grillszezonban jelentős mértékben, közel harmadával növelte az értékesített grilltermékek darabszámát. A vállalat további bővüléssel számol, hiszen az idei szezonban nemcsak a hazai, hanem már hat külföldi Lidl áruházban is elérhető lesz a kiváló minőségű magyar grillkolbász, ami a magyar beszállítóknak exportlehetőséget és ezáltal további növekedést jelent.

A Lidl folyamatosan bővíti széles, minőségi termékkínálatát, hogy a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgálja. Így a hetente megújuló, az áruházlánctól már megszokott kedvező ár-érték arányú és akciós áron kínált ajánlatain felül kiemelten készül a grillszezonra is. Ennek köszönhetően a szezonális grillkínálatban közel 60 különböző grillhús és húskészítmény érhető el, melyek között új ízesítések és új termékek is találhatóak. Sőt nemcsak a hazai, hanem a külföldi Lidl áruházak vásárlói is leemelhetik a polcokról a Grill&Fun saját márkás termékcsaládba tartozó Party-mix magyar grillkolbászt, ami a hazai beszállítók számára export és fejlődési lehetőséget biztosít, hozzájárul továbbá az ország gazdasági növekedéséhez és versenyképességéhez is.

„Újdonságokkal és egyre bővülő választékkal indítjuk az idei grillszezont, hogy a kínálatban mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A tavalyi évben elért eredmények is azt mutatják, hogy jó úton járunk, hiszen több mint 5,7 millió kilogramm grillterméket értékesítettünk, ami 28 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Az egészségtudatos életmód támogatásaként ráadásul tavaly tengeri gyümölcseivel is bővítettük grillkínálatunkat, mely oly sikeresnek bizonyult, hogy 2023-ban a legnagyobb növekedést ebben a termékkategóriában értük el. Ezek az eredmények is azt mutatják, hogy vásárlóink megbíznak termékeink minőségében és ízvilágában, és szívesen térnek be hozzánk. Beszállítói partnereinket pedig az exportpiacokon való megjelenésben kívánjuk támogatni a grilltermékek esetében is, így idén a fogyasztók a Lidl hálózatán keresztül már 6 különböző Lidl országban is leemelhetik a polcokról a kiváló minőségű magyar grillkolbászt.” – mondta Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője.