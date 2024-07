A nyári szezongyümölcsökből érdemes eltenni télire is, hogy a hideg időszakban is élvezhessük az ínycsiklandó, édes ízeket, amik nemcsak finomak, hanem egészségesek is. A befőzés hasznos dolog, néhány dologra azonban oda kell figyelni.

Befőzés télire – Ezeket a gyümölcsöket főzd be júliusban, hogy télen is élvezhesd a nyár ízeit

Befőzés: dzsem, lekvár, zselé vagy szörp- zárd üvegbe a nyarat!

Egy a lényeg, az alaposan megmosott gyümölcsöket megfelelő mennyiségű cukorral vagy más édesítési módszerrel és citromlével főzd fel és töltsd alaposan megmosott, jól záródó üvegekbe. A piacokon egyre nagyobb a kínálat, érdemes akár többféle gyümölcsöt összekeverni, a végeredmény különlegesen finom lesz.

Júliusi kínálat: vitaminbomba a családnak

Cseresznye: Az érett cseresznye édes, gyümölcsös ízű, és a sajátos ropogós állaga mindannyiunkat elvarázsol. Friss salátákhoz, desszertekhez vagy egyszerű nassoláshoz is remek választás.

Ribizli: A piros ribizli gazdag C-vitaminban és antioxidánsokban. Édes és kissé savanykás íze tökéletesen illik süteményekbe, pitékbe és dzsemekbe.

Sárgabarack: Az élénk narancssárga sárgabarack édes, szaftos húsa A-vitamint és rostokat tartalmaz. Frissen fogyasztva vagy lekvár formájában készítve igazi nyári csemege.

Szeder, málna és áfonya: Ezek a vadon növő gyümölcsök tele vannak antioxidánsokkal, amelyek segítik a szervezet védelmét és az egészséges sejtek megőrzését. Kiválóak smoothie-khoz vagy önmagukban fogyasztva.

Befőzés szabályai:

Sterilizálás: fontos, hogy alaposan megmosott gyümölcsökkel, előre kifőzött dunsztos üvegekkel dolgozzunk

Egészséges alapanyagok: érett, de nem túlérett és egészséges gyümölcsöket használjunk

Recept követése: ha nem vagyunk rutinos befőzők, kövessük a recept szerinti arányokat és a főzési időt is

Légtelenítés: miután üvegekbe töltöttük a megfőzött masszát, gondoskodjunk róla, hogy ne legyenek benne buborékok. Spatula segítségével el tudjuk azokat távolítani. Az üvegek fedelét gondosan és légmentesen zárjuk le

Dunsztolás: a lekvárral teli üvegeket, miután lezártuk, fordítsuk fejjel lefelé, alaposan takarjuk be őket és így hagyjuk kihűlni. Miután teljesen kihűlt, felkerülhetnek a polcra.



Jó étvágyat és élvezd a nyári gyümölcsök ízeit!