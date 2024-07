Imádják az emberek a világ legveszélyesebb sajtját: a casu marzu hemzseg a kukacoktól

A casu marzu egy különleges és vitatott sajtfajta Szardíniáról, amely a juh tejéből készül, különlegessége, hogy élősködők, például a szardíniai repedőlégy lárvái telepednek meg benne. Az illegális sajt jellegzetes ízéhez és puhaságához nélkülözhetetlen a kukacok munkája. A sajt fogyasztása azonban egészségügyi kockázatokat rejt magában, mivel a lárvák baktériumokat is hordozhatnak magukkal. Emiatt néhány országban a casu marzu forgalmazása és fogyasztása tilos.

Casu marzu: a világ legveszélyesebb sajtja

Sok helyen illegális a casu marzu, amely elnyerte a „világ legveszélyesebb sajtja” címet

A casu marzu rendkívül szokatlan és vitatott ételnek számít, azonban hatalmas népszerűségnek örvend az olaszországi Szardínián. Az Európai Unió ezért be is tiltotta a forgalmazását és fogyasztását, mivel az egészségügyi kockázatok miatt aggályok merültek fel. A lárvák jelenléte potenciálisan veszélyeztetheti az emberi egészséget, és a sajt készítése sem felel meg az EU élelmiszerbiztonsági előírásainak. De hiába minden figyelmeztetés a szigeten továbbra is készítik és -illegálisan - árulják is, mondván hozzátartozik a hagyományaikhoz. Becslések szerint a casu marzu gyártása továbbra is virágzik, évente 100 tonna kukacos sajt készül, ami körülbelül 2 és 3 millió eurót tesz ki.

Az egyedi érlelés miatt válik különlegessé

A juhtejből készített kemény sajtot meleg és nedves helyen tárolják, és a benne kikelő kukacok és férgek munkája révén válik lággyá és krémessé, ami megadja jellegzetességét és egyedi ízét. A kukacok jelenlétét persze sokan elég visszataszítónak tartják, viszont akinek sikerül leküzdenie undorát és megkóstolja, különleges ízélményben lehet része a sajt rajongói szerint.