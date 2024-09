Szeptember 29.: a kávé világnapja - kezdd a reggelt egy jó feketével!

Robusta: robusztus növény, robusztus íz

A robusta (Coffea canephora) viszonylag új szereplő a kávépiacon, legalábbis az arabicához képest. Ezt a kávéfajtát a 19. század végén fedezték fel Afrikában, az Egyenlítő mentén. Az elnevezés találó, ez a kávécserje ugyanis tényleg robusztus: akár tízméteresre is megnőhet. A termése kisebb, de bővebben terem, mint az arabica, és koffeintartalma is jóval magasabb, akár 4% is lehet. A belőle főzött kávé keserűbb, savasabb, kevésbé gazdag aromákban, viszont jóval erősebb a magasabb koffeintartalom miatt, mint az arabicából főzött kávé.

Arabica: a nagybetűs kávé

Az arabica (Coffea arabica) tulajdonképpen a kávé, már csak azért is, mert a 19. század végéig kizárólag ezt a fajtát fogyasztották világszerte. A hagyomány szerint már időszámításunk előtt 300-ban is honos volt Etiópiában, de a 15. századból írásos feljegyzések is vannak az italként való fogyasztásáról, méghozzá a korabeli Jemenből. Az arabica jóval kényesebb növény a robustánál, és csak magasabban fekvő helyeken (900-1200 méter) él meg. Nem is terem olyan bőven, mint a robusta, így érthető, hogy annál jóval drágább: átlagosan kétszer annyiba kerül. Ennek ellenére a világpiac 70%-át ez a kávéfajta adja, ami nem véletlen. Termésének koffeintartalma ugyanis jóval alacsonyabb (max. 1,5%), így kevésbé keserű, nem olyan savas, sőt: selymesebb, és különféle aromákban igen gazdag az ízvilága.

Mindenki másképp szereti, de nézzük, mi, micsoda

Eszpresszó

A legtöbben tudják, hogy mit takar a presszókávé: a rövid feketét. Őrült babkávéból készül nagyon magas nyomáson, 25-30 millilitert tesz ki a pohárban. Sűrű fekete, a tetején barna, krémes hab, azaz crema található.

Nagyon sokan a jól bevált eszpresszóra esküsznek

Ristretto

Egészen hasonlít az eszpresszóhoz ám ez esetben valamivel kisebb az adag, 20-25- milliliterről van szó. Viszont ahogy a mondás tartja, kicsi a bors, de erős, készülj fel, hogy a ristrettotól jobban fel fogsz pörögni.

Americano

Ez eszpresszó kissé hígabb változata, egy kis vízzel vesznek el az erősségéből. Így ha szereted az eszpresszót, de mégis valami könnyedebbre vágysz, ez kitűnő választás.

Cappuccino

Itt már belekerül a kávéba a tej, sőt a tejhab is, mégpedig a következő arányban: egyharmad eszpresszó, egyharmad habosított tej, egyharmad tejhab a tetejére. Jöhet a tetejére extraként csokireszelék, fahéj vagy egyéb fűszerek.

Machiatto, Latte Machiatto

A kettő nem összekeverendő, ugyanis egészen mást takar. A machiatto egy sima eszpresszó leheletnyi tejhabbal megbolondítva. Míg a latte machiatto esetében a 2,5 deci habosított tejhez óvatosan adják hozzá az eszpresszót, így réteges lesz a kávénk, a tetejére pedig szintén tejhab kerül.