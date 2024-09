Pumpkin spice latte házilag – Így lesz igazán krémes az ősz nagy kedvence

Ahogyan azt már az időjárás tükrözi, végérvényesen beköszöntött az ősz, ami a legtöbb kávérajongónak egyet jelent a sütőtök és a pumpkin spice latte időszakával. Amellett, hogy a sütőtöknek finom az íze, számtalan pozitív élettani hatása is van, amiért érdemes belőle minél többet fogyasztani. Ha máshogyan nem is, de a manapság oly népszerűbb sütőtökös kávé formájában.

A pumpkin spice latte ízletes őszi ital

Forrás: Shutterstock

A pumpkin spice latte egy eléggé megosztó kávéital. Van, aki odáig van érte, és alig várja az őszt, és van olyan, aki ki nem állhatja. Alapja egy espresso, amihez tradícionális fűszerkeverékkel ízesített tej és tejszín keveréke kerül.

Pumpkin spice latte és egy kis múltidézés

A pumpkin spice latte alapja a sütőtök, amely egy amerikai eredetű kultúrnövény, az indiánok kedvelt eledele volt. Őshazája feltehetően Közép-Amerika és Mexikó lehet. Az Ocampo barlangban (Mexikó) talált leletek szerint már a Krisztus előtt 7000 körül is termesztették e helyütt. A maják, inkák, aztékok kultúrájában is alapvető tápláléknak számított. A tökfélék családjába 114 nemzetség és 500 faj tartozik. 25-26 fajta Észak-Amerikában is őshonos.

A sütőtök a legegészségesebb finomság

A sütőtök tele van vitaminokkal, mint például A-, és C-, E-, B2-vitaminnal. Tartalmaz magnéziumot, vasat, a kalóriatartalma pedig viszonylag alacsony. Emellett olyan anitoxidánsok találhatóak benne, mint az alfa-karotin vagy a béta-karotin, amelyek semlegesíthetik a szervezetben a szabad gyököket. A szabad gyökök feladata, hogy elpusztítsák a baktériumokat, ám ha sok van belőlük, akkor betegségeket okozhatnak. A tökben lévő antioxidánsok azonban semlegesíthetik a sejteket károsító szabad gyököket. Mindemellett javítja a látást, és annak ellenére, hogy a sütőtök tele van tápanyagokkal, viszonylag alacsonyabb a kalóriatartalma, így a diéta alatt is nyugodtan fogyaszthatjuk.

A sütőtök neve végérvényesen összefonódott a pumpkin spice latte itallal

Forrás: Shutterstock

Mióta imádjuk ennyire?

A sütőtök fűszert először 1798-ban, Amelia Simmons American Cookery című szakácskönyvében említették, akkor csupán egy „pompás piterecept” hozzávalójaként szerepelt. Az 1930-as években már a legnagyobb amerikai fűszergyártó cégek kínálatában is felütötte a fejét. Közel két évszázad kellett elteljen, hogy ez a különleges fűszer megvesse lábát a köztudatban. Peter Dukes, a pumpkin spice latte atyja a 2000-es évek legelején, a Starbucks seattle-i központjában dolgozott termékfejlesztőként, amikor fölvetődött benne, hogy új őszi itallal kellene előrukkolnia a cégnek.

Több ötletet is felvetettek, amiből az egyik a sütőtökös tejeskávé volt. A cég zöld utat adott Dukes csapatának a kísérletezéshez, de volt ebben kockázat, hiszen ahogy a szakember is nyilatkozta évekkel később a Business Insidernek, „a sütőtök nem létező koncepció volt az italok között”.



Először sütőtökös pitére csorgattak erős eszpresszót a tesztek alatt, arra keresve választ, vajon milyen ízkombináció kerekedhet ki ebből. De az ínnyira bevált, hogy azóta már csak a kilométeres sorok jelzik, hogy beköszöntött az ősz és vele együtt a pumpkin spice latte időszak.