Nagydobosi, hokkaidó, cinderella: így használhatod fel a különböző fajtájú sütőtököket

Ez a népszerű őszi-téli alapanyag élettani hatásai és sokoldalú felhasználási módja miatt ebben az időszakban konyhánk igazi sztárja lehet. Több, mint 150 féle sütőtök létezik, de nagyjából négy az, amivel a boltokban leggyakrabban találkozhatunk.

Sütőtök esetében ne feledkezzünk meg a tök magjairól sem, ami egy egészséges és finom nassolnivaló.

Forrás: Shutterstock

Miért egészséges a sütőtök?

A sütőtök az egyik legjobb szezonális szuperélelmiszer. Vitaminok közül leginkább A-, B1-, B2-, B6- és C-vitaminokat tartalmaz. 10 dkg sütőtök már fedezi a napi szükséges A-vitamin-bevitelt, ami a szemek és az immunrendszer egészségét is óvja. A B-vitaminok stabilizálják az idegrendszert és az emésztési folyamatokat. A C-vitamin pedig igazi antioxidáns. A sütőtök ásványi anyagokban is gazdag: kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor is található benne. Foszfortartalma is igen magas. A sütőtök gyógyító, egészségmegőrző hatása segít a gyulladásos megbetegedések, a tüdő betegségei, a megfázásos tünetek, illetve asztma esetén. Alacsony kalóriatartalmú, így ideális a fogyókúrázók számára. Íme 4 sütőtökfajta, amit érdemes megkóstolnod az ősz folyamán.

1. Hokkaidó tök

A hokkaido sütőtök megfelelő tárolás mellett akár 6 hónapig is eláll télen.

Forrás: Shutterstock

A hokkaidó sütőtök a japán északi Hokkaido szigetéről származik. Kicsi, széles, kerek tök, amely általában élénk piros-narancssárga színű. Íze enyhén édes, diós. A konyhában sokoldalúan felhasználható, különösen népszerű a krémlevesekben és pürékben, mivel húsos állaga jól megtartja a formáját főzés közben. Bár a súlya maximum 0,5-3 kilogramm, kisebb méretét ízével bőségesen kárpótolja és a héja is ehető. Megfelelő tárolás mellett akár 6 hónapig is eláll télen. A gyümölcsöt darabokra vágva le is fagyaszthatjuk nyersen vagy főzve is, azonban a felengedett tök puha lesz. A fagyasztott hokkaidó sütőtök akár egy évig is eltartható. A tökök tartósításának egyéb lehetőségei közé tartozik a főzés, savanyítás vagy akár lekvár is készíthető belőlük.

2. Sonkatök

A sonkatök sütőtök sokoldalúan felhasználható a konyhában, nem véletlen, hogy hazánkban ez az egyik legnépszerűbb ehető tökfajta.

Forrás: Shutterstock

Ez a legelterjedtebb sütőtök fajta, a leggyakrabban ezzel találkozhatunk az áruházak zöldségesrészlegén. Ez a fajta nem a megszokott kerek tök formájú, hanem inkább hosszúkás, körte alakjáról ismert, ami különleges megjelenést kölcsönöz neki. Sokoldalúan felhasználható és feldolgozni is könnyebb, hiszen általában 2-4 kg a súlya. A héja bézs vagy narancssárga, viszonylag vékony, így könnyű feldolgozni. A húsa kemény, az íze édes, kicsit földimogyorós ízjegyekkel rendelkezik. Jó alapul szolgál többféle ételhez, például ízletes sütőtökkrémleves, vagy sütőtökpüré.