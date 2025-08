Jennifer Anistont már Courteney Cox is figyelmeztette a pasija miatt: a színésznőnek be kellene húznia a kéziféket

„Courteney Cox már többször látta, ahogy Jennifer Aniston szívét összetörik, és nem akarja, hogy a múlt megismétlődjön. Óvatosságra intette a barátnőjét” – mondta egy bennfentes.

Courteney Cox és Jennifer Aniston, az örök barátnők

Forrás: Getty Images

Jennifer Aniston új pasija képtelen elköteleződni

Azonban úgy tűnik, a Morning Show 56 éves sztárja teljesen elengedte a féket, és belevetette magát a 49 éves hipnoterapeuta karjaiba.

„Jim valóban sármos és karizmatikus, de néhány múltbeli megnyilvánulása komoly figyelmeztető jel lehet” – tette hozzá a forrás.

Jim Curtis nyíltan írt életéről a 2017-ben megjelent The Stimulati Experience című könyvében: elárulta, hogyan küzdött meg a fájdalommal, a stresszel és a személyes kudarcokkal. A kötetben arról is beszámol, hogy hosszú ideig képtelen volt tartós kapcsolatot kialakítani, egyik viszonyból esett a másikba. Azt is bevallotta, hogy nincs jóban a fiával és a nővérével sem.

„Ő maga is elismerte, hogy hajlamos unalmassá válni egy kapcsolatban, és nehezen köteleződik el – ez pedig Jen barátai számára riasztó jel” – mondta a bennfentes. – „Még a saját családjával is feszült a viszonya, így természetes, hogy a színésznő környezetében kongatják a vészharangokat.”

Egyes ismerősök attól is tartanak, hogy Curtis csak kihasználja Jennifer Aniston hírnevét, hogy ezzel építse saját ismertségét.

„Courteney és mások is azt tanácsolják neki, hogy húzza be a kéziféket, és ismerje meg jobban ezt a férfit, mielőtt túlságosan megnyílik neki” – fogalmazott a forrás a RadarOnline-nak. „De úgy tűnik, már most szinte elválaszthatatlanok – ami egyébként nagyon jellemző Jenre. Ő hajlamos gyorsan elmélyülni egy kapcsolatban, és mindig a legjobbat feltételezi.”