Egy nagy adag klisé, őszi csomagolásban, mégis imádtuk: Az oxfordi évem – Kritika

És innen indul be csak igazán a klisévonat, amit hiába próbálnak becsomagolni őszi, egyetemista hangulatba, valahogy mégis unni kezdjük.

Kezdve azzal, hogy Jamie bár tulajdonképpen haldoklik, ebből alig látszik valami. Egyetlen ájuláson kívül a fiú jól van, bulizik, táncol, rosszullétnek szinte nyoma sincs, szemben mondjuk a hasonló tematikájú Most jó című filmmel, ahol őszinte képet kapunk arról, milyen is valójában a rák. Mert, hogy nem ilyen szép, még kezelések nélkül sem, mint ahogy a Netflix romantikus filmje lefesti.

A történet végkifejlete pedig megint csak rezonál egy csomó hasonló filmre (Csillagainkban a hiba, Mielőtt megismertelek): Anna és Jamie elhatározza, hogy megélik a mát és amennyi időt csak lehet együtt töltenek. Hogy mindeközben Anna mikor tanul, azt hagyjuk is, hiszen alapvető, hogy az Oxfordon pikk-pakk lediplomázik az ember, igaz? A fiatal pár eltervezi, hogy európai körútra mennek, már a pontos helyszínek is megvannak, ám Jamie rosszul lesz.

A film végén azonban tényleg összeszorul a szívünk és valószínűleg minden nő szemébe könny szökik, amikor montázsként látjuk, ahogy a körút helyszínein Anna végül egyedül jelenik meg. Ez az egész jelenet viszont már megvolt a Mielőtt megismertelek végén, amikor Louisa Clark végül egyedül kávézgat.

Ráadásul a karakterek fele annyira sincsenek kidolgozva, mint az említett hasonló filmekben. Egyedül Sofia Carson alakítása miatt érdemes megnézni, aki mint mindig, ebben a filmben is nagyszerű, de ha már a színésznőtől nézünk filmeket, inkább válasszuk a Bíbor szíveket vagy az Álomlistát.

Szerelem, irodalom és Anglia minden mennyiségben.

Miért nézzük meg mégis Az oxfordi évemet?

De hogy valami pozitívat is kiemeljek, a filmnek van egy verhetetlen tanulsága, amit magunkkal viszünk, miután könnyes szemekkel kikapcsoltuk a tévét: Meg kell élni a pillanatokat. Sokszor érdemes elengedni a biztosat és újratervezni, rátalálni magunkra és arra, amire tényleg vágyunk. Anna is ezt teszi, hiszen végül visszamondja az amerikai, zsíros állást és Oxfordban marad Jamie mellett, majd a halála után átveszi a helyét és ő is irodalmat kezd tanítani az egyetemen. A film másik fontos tanulsága a szülőkkel való kapcsolat és az ő fájdalmuk megértése. Valamint az, hogy sosem tudhatjuk mennyi év adatik meg valaki mellett, így használjunk ki minden egyes napot, amikor a szerelmünk mellett ébredhetünk.

Értékelés: 10/7 – a hangulatért, Oxfordért és Sofia Carsonért