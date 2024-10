Fekete datolyaszilva: a szokatlan gyümölcs, amely csokoládépudingra emlékeztet

Hogyan főzzük a fekete datolyaszilvát?

Bár ezt a trópusi gyümölcsöt önállóan is fogyaszthatod, számos ízletes receptet is készíthetsz belőle, például fekete datolyaszilva pudingot vagy gyümölcs smoothie-t. Az édes ízeknek köszönhetően a fekete datolyaszilvát általában desszertek alapjaként használják, de mousse, pite töltelék és fagylalt ízesítőjeként is megállja a helyét. A mousse és puding receptek általában meglehetősen egyszerűek. A fekete datolyaszilva pépet és a többi hozzávalót, például cukrot, vanília kivonatot vagy kókusztejet egyesítjük, majd elektromos mixerrel vagy turmixgéppel alaposan összekeverjük.

