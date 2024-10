Víz és edény nélkül is főzhetsz keménytojást - Az eredmény tökéletes lesz!

A keménytojás tápláló és ízletes, fogyasztható önállóan, de remek kiegészítője salátáknak, reggeliknek, vagy akár főzelékeknek is. Azonban sokak számára kihívást jelent a tökéletes keménytojás elkészítése, hiszen nehezen tudjuk megállapítani, mennyi idő alatt érhető el a kívánt állag. Ráadásul a főzés rendetlenséget is okozhat, ha nem figyelünk oda, a víz gyakran kifut. Szerencsére létezik egy innovatív főzési technika, amely jelenleg vírusként terjed az interneten. Ez a módszer pedig nemcsak időt takarít meg, hanem a hagyományos főzési módszerekkel járó rendetlenséget is kiküszöböli.

Víz és edény nélkül is készíthetsz tökéletes keménytojást.

Forrás: Shutterstock/Josep Suria

Keménytojás mindössze 15 perc alatt, víz és edény nélkül

Egyetlen praktikus eszközzel készíthetsz tökéletesen keménytojásokat. A TikTok felhasználó, @kortneyandkarlee egy zseniális módszert mutatott be airfryerben. Videója közel 40,000 lájkot kapott. A módszer követéséhez először helyezd a tojást, vagy tojásokat a légsütőbe, majd állítsd be a hőmérsékletet 130 °C-ra és 15 percre. Amint lejár a időzítő, gyorsan tedd át a tojást jégfürdőbe, hogy megállítsd a főzési folyamatot. Miután kicsit lehűltek, hámozd meg őket, és máris élvezheted a tökéletesen főtt tojást! Íme a videó, ami megmutatja, hogy hogyan készítheted el a keménytojást az airfryer sütőd segítségével:

