6 gyakori hiba, amit az airfryer használata közben elkövethetsz

5. Nem nézed meg az ételeket sütés közben

A receptek nem mindig tökéletesek. Minden sütő, főzőlap és airfryer is különböző. Csak azért, mert egy recept azt mondja, hogy 15 percig süsd, még nem jelenti azt, hogy hagyd ott anélkül, hogy ránéznél. Ez különösen igaz az airfryer esetében.

Az airfryerek úgy vannak tervezve, hogy könnyedén kinyithasd őket, megnézhesd az ételt, és megforgathasd a kosarat anélkül, hogy hőt veszítenél. Érdemes legalább egyszer megkavarni a kosarat a sütés alatt.

Ez segít abban, hogy az étel egyenletesen süljön, és biztosítja, hogy megfelelően készüljön el, elkerülve a megégést. Ha észreveszed, hogy az ételed gyorsabban sül, mint ahogy azt vártad, csökkentsd egy kicsit a hőmérsékletet, hogy alaposan átsüljön. Ha éppen ellenkezőleg, sokkal lassabban készül, akkor emeld meg a hőmérsékletet.

6. Nem használod biztonságosan a készüléket

Használat után soha ne hagyd az airfryert bedugva! Mindig húzd ki az airfryert, hogy elkerüld az esetleges baleseteket, ha véletlenül bekapcsolva hagytad.

Egyes modellek nem adnak ki hangot, amikor kinyitod őket, így könnyen elfelejtheted, hogy nem kapcsoltad ki. Az airfryerek, mint bármely más készülék, áramot fogyasztanak, amikor bedugva vannak. Bizonyos konyhapult anyagok túl sok hő hatására pedig tönkremehetnek. Helyezd az airfryert a lehető legtávolabb a faltól és a konnektortól. Bár ezek a gépek általában kicsik, akár 400 fokra is felmelegedhetnek és gőzt vagy felesleges hőt bocsáthatnak ki. Ha túl közel helyezed el a falhoz vagy a konnektorhoz, az megolvaszthat bármit a közelében. Az is fontos, hogy hová helyezed az airfryert. A tűzhelyre például soha ne tedd, mert a tűzhely égője véletlenül bekapcsolva maradhat, vagy ha még nem hűlt ki teljesen, akkor az elegendő plusz hő ahhoz, hogy az airfryer olyan módon melegedjen fel, ami tüzet okozhat, vagy akár a készülék felrobbanásához is vezethet. Sütés előtt helyezz alá egy hőálló csempe vagy egy hőálló vágódeszkát, hogy elkerüld a fölösleges hőt a pulton.