A valaha volt legegyszerűbb süti recept. Hiszen a 3 hozzávalós mogyoróvajas keksz könnyen elkészíthető, és tökéletes választás a hűvös estéken egy bögre forró tea mellé. A gyerekeknek is csomagolhatsz belőle tízóraira, és ne felejts el magadnak is készíteni néhányat, ha a nap folyamán szükséged lenne egy kis nassolnivalóra a munka közben.

A mogyoróvajas keksz pikk-pakk elkészül és az egész család kedvence lesz!

Forrás: Shutterstock/Alena_Kos

Mogyoróvajas keksz: Egyszerű és ellenállhatatlan

Csak mogyoróvaj, cukor és egy tojás kell hozzá, így tényleg pillanatok alatt elkészíthető, akár a gyerekekkel közösen is. Ráadásul ezek az alapvető hozzávalók szinte biztos, hogy megtalálhatók a konyhádban. Akár kezdő vagy gyakorlott sütirajongó vagy, ezek a mogyoróvajas kekszek hamar kedvenceddé válhatnak majd, hiszen szinte bármilyen alkalomra bevethetők. A mogyoróvaj a földimogyoróból készült kissé zsíros, egyszerre édes és sós finomság. A földimogyorónak magas a fehérjetartalma és fehérjében és zsírban is gazdag és magas a K-vitamin tartalma is. Továbbá egyszeresen telített zsírsavakat tartalmaz, melyeknek gyulladáscsökkentő hatásuk van. Naponta fogyasztva számos egészségügyi előnyünk is származhat belőle. A mogyoróvajból készült keksz feltölti az embert energiával, ami a tél közeledtével különösen jól jön.

Hozzávalók ~25 db mogyoróvajas kekszhez:

- 1 csésze mogyoróvaj (240 g)

- ½ csésze cukor (100 g)

- 1 tojás

Így készül a mogyoróvajas keksz

1. Melegítsd elő a sütőt 180°C-ra.

2. Egy nagy tálban keverd össze a mogyoróvajat, a cukrot és a tojást.

3. Vegyél egy kanálnyi tésztát, formázz belőle golyókat, és helyezd őket egy sütőpapírral bélelt tepsire.

4. A kekszeket lapítsd le villával, majd 90 fokban fordítsd el, és nyomd le újra, hogy keresztmintát kapjanak. Ez segít, hogy egyenletesebben süljenek.

5. Süsd 8-10 percig, vagy amíg a kekszek alja aranybarnává nem válik.

6. Vedd ki a tepsiből, és hagyd kihűlni.

Tippek

Tehetsz hozzá egy fél mokkáskanálnyi mézet, amitől még puhább lesz a keksz, illetve ha kicsit édesebbre szeretnéd.

Ízlés szerinti mennyiségben keverhetsz hozzá tej- vagy keserű csokoládés csokicseppeket is.

Villa helyett sütipecséttel is nyomhatsz a kekszekbe különböző mintákat.

Ha szereted, egy késhegynyi fahéjat is keverhetsz a tésztához amitől még ünnepibb íze lesz.

