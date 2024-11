Konyhai trükk: 3 hónapig friss marad a hagyma, ha így tárolod

A hagyma általában hosszú élettartamú zöldség, de biztosan te is tapasztaltad már, hogy egy hét után már rohadnak a külső héjai, egyre nagyobb felületet kell levágnod és kidobnod, pedig, ha tudod, hol és hogyan tárold, azzal nemcsak az élelmiszer-pazarlást csökkentheted, de pénzt is megtakaríthatsz, sőt, a következő konyhai trükkel a zöldségeid is sokkal frissebbek és ízletesebbek lesznek.

Egy konyhai trükk segít, hogy a hagyma mindig friss és ropogós legyen

Forrás: Shutterstock



Egyszerű konyhai trükk: ne a hűtő alján tárold a hagymát

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy az összes zöldséget a hűtő alján vagy a konyhapulton tartják, ám ettől a hagyma megrohadhat, kicsírázhat vagy akár meg is penészedhet. Karen Lamar, az Organic Cotton Mart tárolási szakértője elárulta, hogy a hagyma hosszabb ideig tartó frissességének legjobb módja, ha nedvességtől és napfénytől távol tartjuk.

„A zöldségeket nem szabad elrejteni, mert a zöldségeket nem lehet elrejteni. Az egész hagyma tárolására vonatkozó ökölszabály az, hogy hűvös, száraz és sötét helyen tartsuk. A hagyma megromlásának egyik fő oka, hogy kicsírázik” — árulja el a szakember.

A hagymát soha nem szabad a hűtőben tárolni, mivel a nedvességet szívhat magába, de nem szabad a konyhai munkalapra sem tenni, mivel a fény miatt kicsírázik, és rendkívül keserű lesz az íze.

A hagyma tárolására a legjobb hely egy fiók, szekrény vagy a konyha sötét sarka, távol az ablakoktól és a főzőberendezésektől.

A hagymát nem érdemes burgonya, sárgarépa és zeller mellett tárolni, mivel ezek nedvességet bocsátanak ki, ami miatt a hagyma napokon belül megpuhulhat és megromolhat.

Ha megtaláltad a hagyma tökéletes tárolási helyét, akkor tartsd nyitott tárolóedényben.

„A hagymának lélegeznie kell, hogy friss maradjon. Tartsd őket hálós zsákokban vagy perforált tárolókban a folyamatos légáramlás érdekében” — javasolja Karen, hozzátéve: „Ha ropogós és száraz, a hagyma könnyen eláll két-három hónapig szobahőmérsékleten egy hálós zacskóban. De ne feledd a szabályt: száraz, sötét, jól szellőző és elszigetelt helyet válassz”.

A hálós zsákok tárolhatjuk a hagymát drótkosárban, papírzacskóban vagy hálós zsákban is.