Az alma tárolása télen: 10 tipp, ha nincs pincénk

Az alma az egyik legnépszerűbb őszi gyümölcs, amit számos desszerthez felhasználhatunk, de önmagában is egészséges és finom nassolni való. Ha nagyobb mennyiséget szeretnél belőle elraktározni a téli hónapokra, már a vásárláskor érdemes figyelni néhány fontos szempontra. A tárolásnál pedig fogadd meg az alábbi tippeket, hogy az alma minél tovább megőrizze friss, ropogós és hibátlan állagát, és hetek múlva is olyan legyen, mintha éppen most szedtük volna le a fáról.

Pince, vagy garázs nélkül sem lehetetlen, hogy az alma sokáig elálljon otthon.

Forrás: Shutterstock/James Kirkikis

10 tipp az alma tárolására télen

1. Az almák tárolásánál a legfontosabb szempont, hogy hűvös helyen legyenek

Ez lehet például a hűtőszekrény. Vagy egy hűvös, de párás helyiség az otthonodban is alkalmas az almák tárolására, például egy olyan szoba, ahol a radiátor ki van kapcsolva. Rendszeresen ellenőrizd őket, nehogy megjelenjen köztük egy rothadt darab, hiszen egy romlott alma a többit is pikk-pakk megfertőzheti.

2. Az ideális tárolási hőmérséklet az almafajtától függ

Általában a 3,3–4,4 °C közötti tartomány a legmegfelelőbb. A hőmérsékletet soha ne csökkentsd a hűtődben 0 °C közelébe, mivel ez már a fagyáshoz közeli állapot, és az almák könnyen megfagyhatnak.

Ügyelj arra, hogy az almák ne fagyjanak meg, mert ez károsíthatja a gyümölcs húsát, ami felgyorsítja a romlásukat.

Ha a konyhapulton vagy az asztalon hagyod az almákat, gyorsan megérnek, majd hamar romlásnak indulnak. Például, ha 15,6 °C-on tárolod az almákat, azok hatszor gyorsabban romlanak, ami rontja a minőségüket.

3. Ügyelj a páratartalomra

Egy közönséges hűtővel is fenntarthatjuk a páratartalmat. Az alma 84%-a víz, így az alma télen történő tárolásának, valamint friss és lédús állagának megőrzésének legjobb módja a páratartalom 90-95%-on tartása.

Néhány almát tegyél átlátszó, újrafelhasználható fagyasztózacskóba, de még jobb, ha papírzacskót használsz, amelyen néhány körülbelül 0,64 cm méretű lyuk van. Majd helyezd őket a hűtőbe legfeljebb egy hétre.

A zacskón lévő lyukak lehetővé teszik, hogy az etiléngáz távozzon, miközben a páratartalom 90-95%-os marad.