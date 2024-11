Piacon rendszeresen megkérdezik, letörjék-e a reteklevelet, ahogy boltban vásárolva is gyakran leszedjük, ha az árat súlyban adták meg. Ilyenkor nem vagyunk tudatában annak, hogy egy szuper élelmiszert hajítottunk a kukába, ami ráadásul finom is. Hoztunk 3 receptet a retek leveléből, amit neked is ki kell próbálnod!

Sokan kidobják, pedig a retek levél ízletes ételek alapanyaga lehet.

Forrás: Shutterstock

Miért olyan egészséges a retek levele?

Egészségünkre remek hatással lehet a retek levél, hisz magas rost tartalma segíti az emésztést, emellett magas A-, B-, C-, és E-vitamin tartalma is feltölti vitaminraktárainkat. Rost és C-vitamin mennyiségében még magát a gumót is leelőzi.

Hogyan tároljuk a retek levelét?

Miután rácsodálkoztunk, hogy a retek levele ehető, a következő lépés a megfelelő tárolás. Vásárláskor ügyeljünk arra, hogy friss legyen a reteklevél, hazaérve pedig azonnal vágjuk le, különben a gumó feléli nedvességtartalmát.

Alapos átöblítés után, dobozba téve a hűtőben napokig eláll, ami kapóra jön, hisz a retek levél felhasználása igen sokrétű.

Reteklevél pesto

A retek levél pesto különleges feltéte lehet tésztáknak salátáknak.

Forrás: Shutterstock

Bármely ételt remekül feldob a pesto, mely hagyományosan bazsalikomból készül, de bármely más, karakteresebb ízű levéllel , így retek levéllel is ízletes lesz a végeredmény.

Hozzávalók:

75 g pirított magvak (fenyő-, tök-, szezám-, napraforgómag)

20 g parmezán

1 kis gerezd fokhagyma

2 csokor retek levél

1 csokor bazsalikom

2 ek citromlé

2 ek olívaolaj

só-bors ízlés szerint

Reteklevél pesto elkészítése

1. Egy serpenyőben pirítsuk le a magokat olaj nélkül

2. Konyhai aprítógép segítségével alaposan aprítsuk fel a magokat és a fokhagymát, majd sózzuk, borsozzuk

3. Öntsük bele a citromlevet és forgassuk a masszához.

4. Végül tegyük bele a bazsalikom és retek leveleket, csurgassuk rá az olajat, és aprítsuk addig, míg pestónk egyenletes nem lesz.

Reteklevél saláta

Igazi vitaminbomba a retek levél saláta.

Forrás: Shutterstock

Számos növényhez hasonlóan a reteklevél is kiváló alapanyaga lehet salátáknak. Ehhez nem kell mást tenni, mint alapos átmosás után felcsíkozni és tetszőleges zöldségekkel párosítani. Olívabogyóval, uborkával, paradicsommal a legjobb, rukkolával is nagyszerűen párosítható.

Markáns íze miatt eleinte kisebb mennyiségben javasolt felhasználni.

Reteklevél leves

Karakteres ízének köszönhetően a retek levele levesek fantasztikus alapanyaga lehet. Hoztunk is egy szuper retek levél leves receptet, amivel garantált sikert érsz el otthon.