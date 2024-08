Így tárold a zacskós salátát, hogy ne kössön ki 3 nap múlva a kukában: egyszerű és hatásos trükk

A zacskós saláta kényelmes módja az egészséges étkezésnek, hiszen elég feldobni egy friss salátaöntettel, és már kész is a köretünk. Ha azonban nem esszük meg egyből az egész adagot, akkor bizony előfordulhat, hogy már csak fonnyadt és nyálkás leveleket találunk a zacskóban 2-3 nap elteltével. Szerencsére erre is van megoldás.

Így marad sokáig friss a zacskós saláta

Forrás: Shutterstock

A zacskós saláta helyes tárolása

Az élelmiszer-szakértők megosztották azt az "általános szabályt", amelyet mindenkinek követnie kell azért, hogy a leveles zöldségek hosszabb ideig frissek és ropogósak maradjanak.

A hűtőszekrény hőmérséklete ideális a spenót, a fodros kel és a rukkola frissességének megőrzéséhez, de egy élelmiszerszakértő szerint a zacskós salátalevelek eltarthatóságának meghosszabbítására szolgáló stratégia a szupermarketben kezdődik.

Randy Worobo, a Cornell Egyetem élelmiszer-mikrobiológia professzora azt tanácsolta, hogy a salátaleveleket a vásárlás pillanatában tegyük egy szigetelt hűtőtáskába. Hazautazás során ugyanis a saláta az ideálisnál magasabb hőmérsékletnek van kitéve, a zacskón belül pedig megkezdődik a pára lecsapódása.

A felbontatlan salátát legalább 4 Celsius-fokos hűtőben kell tárolni, így egészen a felbontás pillanatáig friss marad. Felbontása után azonban ajánlatos kivenni a salátaleveleket a zacskóból, hogy megőrizzük az állagukat és az ízüket.

Ezekkel a trükkökkel akár hat hónapig is eltartható az avokádó

Avokádót már vásárolni sem egyszerű dolog: az egyik túl kemény, tehát éretlen, a másik túl puha. A jó avokádó szeletelhető és akár ki is lehet kanalazni a héjából. Egy gasztroblogger most elárulta, hogyan lehet sokáig frissen tartani ezt a rendkívül tápláló és egészséges élelmiszert. Négy népszerű módszert próbált ki a 646 ezer követővel rendelkező Samira Kazan (a vízben tárolást, a citromlé csöpögtetést, a fagyasztást és a hagymával való együtt tárolást), és megosztotta, melyek váltak be, és melyek nem. Vétek lenne kidobni az avokádót, tanuljuk meg tehát, hogyan tarthatjuk el a legtovább. Íme, a módszerek.

Az avokádó a zöldségek és gyümölcsök szupersztárja. Rendkívül sokféleképpen felhasználható, számos vitamint és tápanyagot tartalmaz, ráadásul nagyon egészséges. Íme, 7 dolog, amiért imádjuk.