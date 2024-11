8 retró édesség, ami borzasztó volt, mégis imádtuk:

Forrás: Fortepan/Urbán Tamás

Téli fagyi

Hihetetlen, de a téli fagyi még ma is hódít. A citromos, vaníliás vagy kakaós krémmel töltött tölcséres édesség közül ma is találsz párat elszórva a boltok polcain. Valamikor még a hetvenes években robbant be a semmiből, hogy a hidegebb hónapokban pótolja a nyári hűsítőt. Külsejét tekintve abszolút hozta az eredetit, az íze viszont – még így visszagondolva is – hagyott némi kívánnivalót. A szájpadlásunkra tapadt, ragacsos, émelyítős krém, és az íztelen tölcsér együttes élményét mégis imádtuk, valami furcsa oknál fogva.

Turbó Rágó

Ki ne gyűjtötte akkoriban a papírba csomagolt rágó színes, versenyautók, motorok, hajók és repülők képeit? (lány létemre még én is imádtam). A nyolcvanas évek általános iskolai szünetei szinte elképzelhetetlenek voltak nélküle. Alig vártuk, hogy kicsöngessenek, és azonnal a rágóba rejtett autósképek őrült cserélgetésébe kezdtünk. Persze elrágtuk a rágót is, de a legnagyobb élményt a a fényes papíron pompázó 360 km/h-ás végsebességű Ferrarik vagy Lamborghinik jelentették.

Macskanyelv

A '80-as években az egyik legfinomabb csokoládénak számított a macskanyelv. Egy darabka gyermekkor, ami a mai napig ott díszeleg a boltok polcain. A hosszúkás, két végén kidomborodó, a macska nyelvére emlékeztető alakú, 5–8 cm hosszú csokoládérúd készülhet fehér-, tej- vagy étcsokoládéból. A hazánkban ismert csokoládéváltozat Gerbeaud Emiltől származik. Gyerekkorunkban egy szülinap vagy névnap sem múlhatott el macskanyelv nélkül, valakinek mindig ott lapult egy vagy két dobozzal belőle.

Dunakavics

Fogaink legnagyobb megrontója, hisz sosem hagytuk szétolvadni a szánkban. A ’80-as és ’90-es években a Dunakavics, a cukormázzal bevont földimogyoró jelentette a gyermekkor legfinomabb ízét. A mogyorós ízű édességet a Duna Csokoládégyár gyártotta 1964-től. A gyártás során a mogyorószemeket cukros bevonattal látttk el, ami fontos szerepet játszik az íz kialakításában, majd a „kavicsokat” egy színezőréteg hozzáadásával különféle színűre festették. Mi pedig imádtuk, de mennyire!