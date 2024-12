Soha ne csomagold az ételmaradékot alufóliába: potenciálisan életveszélyes

Amikor a maradék ételeket tároljuk, a legtöbben egyszerűen alufóliába csomagolják, majd a hűtőbe teszik őket. Azonban a szakértők figyelmeztetnek, hogy az alufólia valójában több kárt is okozhat, mint hasznot. A táplálkozási szakértők szerint az alufóliába csomagolt ételmaradék nagyobb eséllyel fertőződhet meg veszélyes baktériumokkal. De akkor mit használjunk helyette?

Az alufólia nem jó választás, ha maradék étel tárolásáról van szó.

Forrás: Shutterstock/Maddas

A műanyag tároló jobb választás, mint az alufólia

Dr. Zacharay Cartwight elmondta, hogy az alufólia nem illeszkedik tökéletesen a felületekhez, így nem képes légmentes zárást létrehozni. Ezzel ellentétben a műanya edények, vagy a légmentesen záródó tasakok megakadályozzák, hogy levegő és oxigén érje az ételt. Dr. Zacharay arra figyelmeztet, hogy a maradékok alufóliába csomagolása súlyos ételmérgezés kockázatát rejtheti. Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem klinikai mikrobiológia tanszékének vezető oktatója arra is figyelmeztet, hogy mindig légmentesen záródó tárolókat használjunk a maradékok tárolására az alumíniumfólia helyett. Akik nem tárolják és melegítik újra megfelelően a maradékokat, azok "potenciálisan életveszélyes ételmérgezésnek" vannak kitéve. Emellett hangsúlyozza, hogy a hűtőszekrények tipikus hőmérséklete, amely 3°C és 5°C között mozog, nem elegendő ahhoz, hogy megállítsa minden veszélyes mikroba növekedését, ezért a fagyasztás jobb választás lehet. Emellett a háztartások rengeteg pénzt megtakaríthatnak, ha hatékonyabban rendezik el a hűtőt. A bevásárlás kipakolása fárasztónak tűnhet, és könnyű elfeledkezni arról, hová kerüljenek az ételek a hűtőben. Egy rendezett hűtő azonban segíthet csökkenteni az energiaszámlákat is, mivel hatékonyabban működik. Már a kis változtatások is nagy különbséget jelenthetnek.

