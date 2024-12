Kiderült, ennyi a csokoládé halálos adagja

Egy felmérés szerint 2023-ban az amerikaiak összesen közel 7 milliárd dollárt (körülbelül 2 756 milliárd forint) költöttek édességekre az ünnepek során, és az eladások várhatóan idén kissé tovább növekednek. A csokoládé túlzott fogyasztása azonban számos betegség kockázatát növeli. Súlygyarapodáshoz, fogszuvasodáshoz vezethet, de a szívbetegség, a 2-es típusú cukorbetegség és a magas koleszterinszint kialakulásában is szerepet játszik. Mint most kiderült, fogyasztása nagy mennyiség esetén halálos is lehet.

A kutatások kimutatták, hogy a csokoládé az egyik leggyakrabban említett élelmiszer, amit összefüggésbe hoztak a migrén kialakulásával

Forrás: Shutterstock

A csokoládé kakaóbabból készül, amely a teobromin nevű stimulánst tartalmazza, amely nagy mennyiségben mérgező lehet.

A teobromin a metilxantin nevezetű alkaloidok közé tartozik. Olyan közismert "testvérei" vannak, mint a kávébabban fellelhető koffein, vagy a teacserje levelében található teofillin. A teobromint 1878-ban Hermann Emil Fischer izolálta elsőként a kakaóbabból, nem sokkal később a xantinból is, innen származik másik neve, a xanteóz is. Azt már régóta tudjuk, hogy a kutyákra nézve az étcsokoládéban és a kakaóban található számos kémiai vegyület közül a teobromin a legveszélyesebb. A teobromin fogyasztása az ember esetén pozitív hatásokkal jár, például csökkenti a vérnyomást, fokozza a fókuszt és a koncentráció képességet, valamint emeli a hangulatot, de a kedvező hatás csak akkor mutatkozik meg, ha mértékkel fogyasztjuk. Nagy mennyiségben esetünkben is kockázatot jelent.

A teobromin befolyásolja az idegrendszert, a légzőrendszert és a szív- és érrendszert (például értágulást okoz), valamint túlzott vizeletürítést eredményez

– írta Dr. Naveed Saleh a Psychology Today blogjában. Hozzátette, nagyon magas dózisban a teobromin felgyorsult szívverést, izzadást, remegést, étvágytalanságot, súlyos fejfájást és vérnyomásesést okozhat.

A Popular Science szerint az emberek esetében a toxikus dózis 1000 milligramm teobromin testsúlykilogrammonként. Ez tehát azt jelenti, hogy egy 68 kilogrammos embernek körülbelül 68 000 mg teobromint kellene elfogyasztania ahhoz, hogy mérgezést szenvedjen.