Így készül a brit királyi család egyik kedvenc karácsonyi sütije

Bár a brit királyi család néhány ünnepi hagyománya elérhetetlen nekünk, egyszerű halandók számára, akadnak olyan szokások, amelyeket könnyedén átvehetsz, például azzal, hogy elkészíted az egyik kedvenc karácsonyi süti receptjüket. A királyi család fahéjas csillagok nevű karácsonyi sütemény receptjét az Instagram oldalukon tették közzé. A hiteles királyi recept közvetlenül a királyi cukrászoktól származik. A királyi család a recept mellett egy videót is megosztott, amelyben bemutatták, hogyan készülnek ezek az ínycsiklandóan illatos és mesésen finom sütemények.

A karácsonyi süti recept alapján te is elkészítheted a királyi család egyik kedvenc ünnepi finomságát.

A királyi család karácsonyi sütijét te is megkóstolhatod karácsonykor

Míg hazánkban a karácsony ízét a bejgli, a zserbó, a mézes puszedli és a hókifli határozza meg, addig a briteknél például a karácsonyi puding számít az egyik legkedveltebb ünnepi finomságnak. Természetesen a világ minden táján sokféle desszert kerül az ünnepi asztalra, köztük az ünnepi fűszerekkel ízesített kekszek is igen népszerűek. Az ilyen aprósütemények nemcsak finomak, de praktikusak is, hiszen hosszú ideig eltarthatók, így már az ünnepek előtt elkészítheted őket, vagy akár ajándéknak is tökéletesek. Íme a teljes fahéjas csillagok sütemény receptje, ahogy az a királyi család hivatalos weboldalán olvasható:

Hozzávalók

360 g porcukor

85 g tojásfehérje

20 g citromlé

300 g őrölt mandula

115 g kandírozott gyümölcshéj

½ citrom reszelt héja

12 g őrölt fahéj

¼ teáskanál őrölt szegfűszeg

Így készül a királyi család karácsonyi süteménye

A kandírozott gyümölcshéjat aprítsd pépes állagúra egy konyhai robotgéppel, majd tedd félre.

A porcukrot, a tojásfehérjét és a citromlevet verd lágy habbá, amíg könnyű csúcsokat nem képez. Ennek a habnak az egyharmadát tedd félre, hogy később a tészta tetejére vékony réteget kenhess belőle.

A maradék hozzávalókat add a nagyobb adag habhoz, és dolgozd össze tészta állagúra.

Kézzel gyúrd össze a tésztát, majd egy sütőpapírral bélelt tepsire lapítsd ki. Tegyél rá egy másik sütőpapírt, és nyújtsd körülbelül 1 cm vastagságúra.

Távolítsd el a felső sütőpapírt, majd simíts egy vékony réteg habot a tészta tetejére. Próbáld meg a felületet minél simábbá tenni.

Hagyd a tésztát minimum 1 órára hűtőszekrényben pihenni.

Vedd ki a tésztát a hűtőből, és kezdj el formákat vágni belőle késsel vagy különböző ünnepi mintájú kiszúrókkal. Légy kreatív: csillag, hold vagy gyémánt alakokban is jól mutatnak majd. Ha fahéjas csillag vagy kerek kiszúrót használsz, készíts elő egy tál forró vizet. A kiszúrókat mártsd bele a vízbe minden vágás előtt és között, hogy könnyebben el tudd távolítani a sütiket a formából.

Sütőben süsd 160 °C-on (légkeveréses fokozaton) 12-15 percig. A legjobb eredmény érdekében használj csak alsó sütést, hogy a teteje fehér maradjon, és ne színeződjön el. Akkor van készen a süti, amikor a sütőpapír széleit óvatosan fel tudod emelni. A közepének még puhának és enyhén ragacsosnak kell lennie.

Hagyd hűlni kb. 30 percig, mielőtt levennéd a tepsiről.

Légmentesen záródó edényben tárold, így akár 2 hónapig is eláll.

