Katalin hercegné kedvenc alkoholos itala, amit Vilmos készít neki

Az angolok híresek a teázási szokásaikról, és ez alól a királyi család sem kivétel. Károly király állítólag kifinomult ízléssel rendelkezik, és a Darjeeling teát részesíti előnyben, Vilmos herceg teaízlése viszont sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnánk, ő az English Breakfast teát kedveli. Katalin hercegné pedig a teázás mellett állítólag egy koktélt is szívesen megiszik, miután ágyba tette a gyerekeket, amit természetesen Vilmos herceg készít el neki.

Katalin hercegné és Vilmos herceg egyaránt élvezik a koktélokat, de más az ízlésük, ha teáról van szó

Katalin hercegné ugyanazt a teát szereti, mint a néhai II. Erzsébet királynő

Katalin hercegné is a legszívesebben egy csésze Earl Greyt kortyolgat, de egy kis csavarral. A hercegné kevés mézet ad a teájához, mint természetes ízesítőt. De nem ő az egyetlen királyi családtag, aki mézet használ a teájában: Károly király is ugyanígy tesz a kedvenc Darjeeling teájával, amelyet a „teák pezsgőjének” is neveznek. Katalin tavaly még egy tequilás koktélt is elkortyolgatott egy norfolki zenei fesztiválon.

A királyi pár egyik kedvenc alkoholos itala azonban a Crack Baby-koktél, amely vodkából, pezsgőből és passiógyümölcsléből készül, és amelyet az esküvőjükön, 2011-ben is felszolgáltak nekik.

Katalinnál a top 1 a friss víz

Katalin nagyon figyel a egészségére, így amikor italról van szó, többnyire a friss vizet választja a királyi eseményeken, reggelente pedig zöld smoothie-t fogyaszt. A kedvenc keveréke káposztát, spirulinát, matchát, spenótot, római salátát, korianderlevelet és áfonyát tartalmaz.