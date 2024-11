John Higgins és Darren McGrady a Buckingham-palota korábbi séfjei árulták el, melyek azok az ételek, amiket soha nem fogyazstanak a királyi család tagjai. Vannak, amiket praktikus okokból nem ehet Katalin és Vilmos, de van, amit III. Károly tiltott be.

Katalin és Vilmos se libamájat, se szögletes szendvicset nem ehet

Katalin és a többi családtag számára a fokhagyma határeset

A hétköznapokban azért nem teljesen kizárt, hogy fokhagyma kerüljön az ételbe, de a hivatalos események és állami rendezvények előtt és alatt, biztosan nem használják. John Higgins, a Buckingham-palota korábbi séfje szerint ez a szabály azért létezik, nehogy a család bármelyik tagjának böfögnie kelljen. Ezt a tilalmat 2018-ban Kamilla királynő is megerősítette, amikor a MasterChef Australia című műsorban azt mondta: „Utálom ezt mondani, de a fokhagyma tiltólistán van. Nem szabad használni, mert beszélgetni kell és társasági életet kell élni, a fokhagyma pedig büdös” - nyilatkozta. Darren McGrady megerősítette, hogy a palota szakácsai kerülik azokat az ételeket, amelyek túl sok hagymát vagy fokhagymát tartalmaznak.

A tenger gyümölcseit is kerülik

A királyi család kerüli a tenger gyümölcseit is, különösen a kagylót, amelyek könnyen ételmérgezést okozhatnak. „A királyi család tagjainak rendkívül óvatosnak kell lenniük a kagylók fogyasztásával kapcsolatban, különösen, ha hivatalos feladatok előtt állnak. Egy tengerentúli körúton például nem engedhetik meg maguknak, hogy betegség miatt ne tudjanak részt venni egy programon” - mondta el Grant Harrold, Károly király egykori komornyikja.

A libamáj etikai okokból van tiltólistán

Károly király a libamájat levetette a királyi rezidenciák étlapjáról. Ennek oka a libamáj előállításának vitatott módszere, amelyet sokan kegyetlennek tartanak. A libamáj, bár luxusfinomságnak számít, nem kerülhet az uralkodó és családja asztalára.

A szögletes szendvicsek babonája

A szendvicsek formája is szigorúan szabályozott a királyi konyhában. Graham Newbould, a Buckingham-palota és a Kensington-palota egykori séfje szerint a négyzet alakú szendvicsek tiltottak. Ennek oka egy fennálló babona, amely szerint a szögletes szendvicsek veszélyt jelenthetnek a monarchiára. Newbould a The Secrets of the Royal Kitchen című dokumentumfilmben így fogalmazott: „A királyi család soha nem fogyaszt szögletes szendvicset, mert a hagyomány szerint az ilyen ételt kínáló személy rossz szándékot jelez, és ártani próbál a monarchiának” - nyilatkozta.