Így tudod megállapítani, hogy melyik mandarinban nincs mag

A mandarin nem csak finom, hanem valóságos vitaminbomba is. Főleg C-vitaminban gazdag, de tele van antioxidánsokkal is, amelyek segítenek semlegesíteni a szabad gyököket, és védik a sejteket a károsodásoktól. A gyümölcs lédússága – édes-savanykás ízének köszönhetően könnyen beépíthető az étrendünkbe; fogyaszthatjuk snackként, gyümölcsturmixban, de saláták alapanyagaként is kiváló választás lehet.

A mandarin saláták alapanyagaként is kiváló választás lehet

Forrás: Shutterstock

A mandarin az emésztésnek is jót teszt

A mandarin emésztésre gyakorolt jótékony hatása igen jelentős: rostokban gazdag, ami segít a bélmozgás szabályozásában és a puffadás csökkentésében. Emellett a benne található természetes cukrok, mint a fruktóz és a glükóz, energiával látják el a szervezetet, így ideális választás lehet edzés előtt, vagy utáni snackként is.

Miért bosszantóak a mandarinban megtalálható magok?

Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy a mandarin fogyasztása sokkal kényelmesebb magok nélkül és felszabadultabban tudjuk átadni magunkat az ízek élvezetének, ha nem kell azon aggódnunk, hogy ráharapunk egy-egy kesernyés mandarinmagra. Ráadásul a gyermekünknek is bátrabban csomagolunk az uzsonna mellé mag nélküli mandarint, hiszen kétségkívül biztonságosabb.

Honnan tudjuk, hogy melyik fajta mandarinban nincs mag?

Érdemes megfigyelni, hogy bizonyos fajták, mint például a Clementine, a Dancy vagy a Satsuma sokkal kevesebb magot tartalmaznak, vagy egyáltalán nincs is bennük. Ezen kívül a mandarin héja és illata is segíthet, ugyanis a mag nélküli mandarin héja általában simább és vékonyabb a magvas változatokhoz képest. Az erőteljesebb illatú, érett mandarin gyakran nem tartalmaz magot, így válasszuk azt, amelyik erős citrusos illatot áraszt magából.

Ha a mandarinok gyümölcskosarakban találhatók, akkor nagyobb az esély rá, hogy többféle fajta keveredik és kiszámíthatatlan, hogy melyikben található mag. Igyekezzünk olyan helyen vásárolni, ahol a mandarinfajták gondosan el vannak különítve egymástól. Nyugodtan segítséget kérhetünk az eladóktól is, kérdezzük meg, melyik fajtát ajánlja, így elkerülhetjük a csalódást. Sőt, vannak boltok, ahol külön csomagolják a mag nélküli mandarinokat és fel is tüntetik, hogy melyek ezek. Ezek a fajták van, hogy drágábbak, de megéri rászánni azt a pár száz forintot.