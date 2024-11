Puffadás ellen: ez a 6 élelmiszer igazi csodaszer

A bélgázok keletkezése és távozása az emésztési folyamatok természetes velejárója; egészséges felnőtteknél a szellentés akár napi 10-15 alkalommal is előfordul. Társadalmilag nem éppen elfogadott jelenség, pedig teljesen normális életfunkció. Ha a bélcsatornában túl sok gáz halmozódik fel, akkor a bélgáz jó esetben távozik. A puffadás ellen érdemes először étrendbeli változtatásokat alkalmazni a vény nélkül kapható gyógyszerek helyett, és ha a tünetek továbbra sem enyhülnek, akkor kérjük ki szakorvos, vagy dietetikus véleményét, mert fennáll az esélye, hogy valamilyen betegség, vagy ételérzékenység okozza a kellemetlen tüneteket.

Forrás: Shutterstock

Mit együnk a puffadás ellen?

1. Édeskömény

Az édeskömény az egyik leghatékonyabb természetes vízhajtó, és nagy segítségünkre lehet, ha puffadással küzdünk. Alkalmazása gyomorgörcsök, bélgörcsök, teltségérzet, gyomor- és bélhurut esetén is javasolt, erős antioxidáns hatásának köszönhetően támogatja az erek és a bélrendszer egészségét, segíti az emésztést, sőt, a kellemetlen szájszag enyhítésében is társunk lehet. Az édesköményben rejlő illóolajok hatékonyan veszik fel a harcot a baktériumok – például a staphylococcus – ellen, és antibakteriális tulajdonságainak köszönhetően nemcsak az emésztésre van jó hatással, hanem a húgyutakban is képes megakadályozni a baktériumok elszaporodását.

2. Gyömbér

A gyömbér rendkívül hatékony gyulladáscsökkentő élelmiszer, amely nyugtató hatással van az emésztőrendszerre és segít a görcsök és a puffadás kezelésében.

3. Probiotikumok

A probiotikumok rendkívül fontosak a bélrendszer egészsége szempontjából. Táplálékkiegészítő formában is kaphatók, de ha odafigyelünk, hogy olyan élelmiszereket fogyasszunk, amelyek probiotikumot tartalmaznak, azzal is sokat tehetünk a puffadás ellen. A joghurt, a kefir, és a lágy sajtok mind probiotikumban gazdag élelmiszerek – ezekkel hozzájárulhatunk a beleink megfelelő működéséhez.

4. Víz

A megfelelő hidratáltság mindenki számára nagyon fontos, különösen azoknál, akik puffadásra hajlamosak. A víz ugyanis lágyítja a székletet, ami megkönnyíti a székletürítést és segít a gázképződés csökkentésében. A hidratálás növeli a bélnyálkahártya-kiválasztást és segíti az általános bélmozgást.