Ezek a legizgalmasabb szakácskönyvek karácsonyra

A főzés olyan alkotási folyamat, amely nemcsak kikapcsol, hanem lehetőséget ad arra is, hogy kifejezzük kreativitásunkat, kikapcsolódjunk és megörvendeztessünk másokat; hiszen nincs is annál jobb érzés, mint amikor azt látjuk, hogy az általunk készített étel szeretteinket is boldogsággal tölti el. Ezen kívül tudományosan bizonyított, hogy a főzés segít csökkenteni a stresszt, javítja a mentális jóllétet, és elősegíti az önbizalom növekedését. Az alapanyagokkal való munkálkodás és az étel elkészítése során az agyunk "flow" állapotba kerülhet – egyfajta meditatív, mégis aktív állapotba, amely feltölt és megnyugtat. Egy izgalmas szakácskönyv pedig segíthet, hogy igazán el tudjunk merülni a főzés által nyújtott kellemes érzésekben.

A szakácskönyv kiváló ajándék lehet karácsonyra

Ezek a legötletesebb szakácskönyvek karácsonyra

1. Dr. Andrási Nóra: Mindenmentes

Az ételintolerancia, az ételallergiák és az egészséges életmódra való törekvés ma már egyre több embert érintő téma; de vajon hogyan lehet ízekben gazdag, változatos ételeket készíteni úgy, hogy közben elkerüljük a glutént, a tejtermékeket vagy akár a cukrot? Erre a kérdésre ad választ Dr. Andrási Nóra: Mindenmentes című könyve, amely az egészséges táplálkozásra vágyók számára igazi alapműnek számít. A szerző saját tapasztalataira és szakértelmére támaszkodva készítette el szakácskönyvét. A mű 70 olyan rendkívüli fogást mutat be, amelyek mind mentesek a cukortól, a gluténtól, a tejtermékektől és a tojástól. Emellett ezek az ételek tökéletesen illeszkednek a 160 gramm szénhidrátos étrendbe, és kizárólag növényi alapanyagokat tartalmaznak. A Mindenmentes című könyv inspiráló, barátságos és mindenki számára elérhetővé teszi az egészséges – mindenmentes – étkezést. Nemcsak egy receptgyűjtemény, hanem egy életstílus-kalauz is, amely megmutatja, hogy lehet egyszerre egészségesen és élvezetesen élni.

2. Boromisza István: Csengetett, Mylord? A szakácskönyv

Ha te is imádtad a brit humorral és társadalmi szatírával átitatott Csengetett, Mylord? Című sorozatot, akkor Boromisza István szakácskönyve garantáltan nagy kedvenced lesz. Ez a szakácskönyv egy igazi gasztronómiai utazás a sorozat varázslatos világába, amely nemcsak a korabeli angol konyha ízeit idézi meg, hanem a sorozat szellemes hangulatát is. A kötetben olyan ételek receptjeit találhatod meg, amelyek a Grantley ház konyhájában is megállnák a helyüket – minden recept elérhető alapanyagokat és könnyedén követhető leírásokat tartalmaz, így bárki számára ideális ajándék lehet. Boromisza István nemcsak recepteket kínál, hanem apró anekdotákat, humoros utalásokat a sorozat világára, valamint mesél a brit gasztronómia történetéről is.