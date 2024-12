A mézeskalács története az ókorig nyúlik vissza

Már az ókori Egyiptomban és Görögországban is készítettek mézes süteményeket, eredetileg vallási szertartásokhoz. Ekkor még a mézeskalács mézes lepényként volt ismert; mézből és gabonaőrleményből készült - ezeket keverték össze, majd forró kövön kiszárították. Az ókori görögök a tésztát pecsétekkel, kőbe vésett mintázatokkal, mitológiai képekkel díszítették, míg a rómaiak – cserepekből készült „süteményformák” segítségével a császárok portréit nyomták a mézes lepények felületére. A középkorban már Európában is elterjedt a mézes finomság; különösen a kolostorokban, ahol a szerzetesek fűszerekkel egészítették ki az eredeti mézes tészta receptjét.

A mézeskalács eredete az ókorig nyúlik vissza

Forrás: Shutterstock

A mézeskalács története a középkori Európában

A középkorban - Európa több országában is - a mézeskalács igen különleges desszertként volt számon tartva: leggyakrabban vásárokon lehetett hozzájutni. Ekkor jöttek létre a mézeskalács céhek, amelyek különleges, fából készült, faragott süteményformák segítségével készítették el mézeskalács-remekműveiket, hogy árulhassák őket a vásárokon.

A mézeskalács megjelenése Magyarországon

Magyarország méhészetének története a 11. századig nyúlik vissza: ebből az időszakból vannak az első írásos nyomok. Az aquincumi ásatásoknál a régészek több – valószínűleg mézeskalács sütésére használt, égetett cserépformát is találtak. Az Árpád-házi királyok idején a méhészettel foglalkozó kolostorokban gyakran készítettek mézes süteményeket. Mátyás király korában megjelentek a mézeskalácsot készítő iparosok is, akik – a források szerint – Bécsből hozták be a süteményhez szükséges fűszereket az országba. A mindenki által ismert fehér máz csak később – a cukor elterjedése után jelent meg.

A mézeskalácsosok virágkora Magyarországon a 17-18 századra tehető, amikor egy-egy vásáros akár 80 ezer mézeskalács bábot is magával vitt a vásárokra. Az első magyarországi mézeskalács-készítő céh feltehetőleg 1619-ben alakult Pozsonyban, de Kassa és Debrecen is jelentős mézeskalács-központnak számított.

A debreceni mézeskalácsosok céhének szabályzata 1713-ból maradt fenn, és a mai napig Debrecen az egyik legjelentősebb mézeskalács-készítő központ, ahol évszázadok óta magas minőségben készítik az ínycsiklandó mézes desszerteket.