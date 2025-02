Extrém feltétek, amiktől az olaszok rosszul vannak - Megjelent a dubai csokis pizza

Tavaly igazi gasztroháborút szított a a dubai csoki megjelenése, népszerűsége azóta is töretlen. Már most az év egyik legextrémebb étele a dubai csokis pizza, amit már itthon is egyre több helyen kaphatunk.

A dubai csoki lassan már mindenféle formában elérhető lesz.

A dubai csokit különleges módokon használják fel

A dubai csokoládé népszerűsége még idén is tart. Aki nem ismerné ezt az arab édességet: egy pisztáciakrémes, kadayif tésztából és tahiniből készült massza, csokoládéba töltve. A csoki meghódította a közösségi platformokat és mindenféle versenyt megnyert. De miért lett ennyire népszerű, miközben az íze kimondottan megosztó? Erre még senki nem talált választ.

A karácsonyi időszakban már megjelentek a dubai csokis bejglik, croissant-ok is, ezek után várható volt, hogy további érdekes kombinációk fognak megjelenni. Az egyik legújabb divat - vagy inkább már nevezhetjük hóbortnak - a dubai csokis pizza lett.

A pisztácia használata az olasz konyhában nem is lenne akkora őrültség, hisz a calzonét is előszeretettel készítik édesen. De mint tudjuk az olaszok pizzája más tészta. Az olasz emberek számára az ananász is felér egy szentségtörésessel, így könnyen elképzelhetjük, hogy mit gondolnak a dubai csokis változatról.

Bár a pontos recept még titkosnak számít a pizzériáknál, de azt már tudhatjuk, hogy biztosan tartalmaz pisztáciakrémet, tahini szószt és a kadayif tésztát.