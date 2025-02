Elon Musk milliárdos diétája nem olyan, amilyenre számítanál – Ezt eszi valójában

A Tesla vezérigazgatója igen édesszájú

Egy olyan édesség, amit úgy tűnik, gyakran fogyaszt, az a fánk. Többször is említette már az édes süteményt az X-en. Először azt mondta, naponta eszik egyet, de később finomított, és azt állította, hogy egy fél fánkot, vagy annál is kevesebbet szokott elfogyasztani.

Musk a frissen sült péksütemények iránti szeretetét is kifejezte, mondván, azok az „élet nagy örömei közé tartoznak”.

A csokoládéval töltött croissant is valószínűleg a kedvencei közé tartozik.

A reggelije fehérjedús

Azon kívül, hogy minden reggel elmondása szerint egy fánkot fogyaszt, Musk reggelije fehérjedús választás. Bár dél-afrikai, kanadai és amerikai állampolgár, ő egy amerikai reggelit választ: steaket és tojást, mellé pedig egy csésze kávét is fogyaszt. Musk azt állítja, hogy a fehérjedús steak és tojás energiával tölti fel. Az X-en osztotta meg, hogy számára a reggeli kávé egyfajta rituálé, és élvezi azt az esztétikai élményt, amit az ad, hogy egy csésze kávéval kezdi a napját. Nem éppen kiegyensúlyozott reggeli, de úgy tűnik, működik a milliárdos számára. Azt is elárulta, hogy reggeli steakjét közepesen átsütve, csíkokra vágva szereti.

Bár nem egyértelmű, hogyan fogyasztja pontosan Musk a reggeli kávéját, biztosan állíthatjuk, hogy nem így: "A latte valójában csak egy kifogás a felnőttek számára, hogy meleg tejet rendeljenek anélkül, hogy csecsemőnek tűnnének" – írta az X-en.

Úgy tűnik, nem rajong ezért az ötletért, bár elismeréssel szólt a kávéitalok tetején található művészetről.

Elon Musk kedveli a BBQ-t

A fehérjék valóban központi szerepet kapnak Elon Musk étrendjében, a BBQ az egyik örök kedvence. Egy Reddit "Ask Me Anything" során a SpaceX alapítóját arról kérdezték, mik a kedvenc ételei. Musk egy kis szünetet tartott a tudományos és innovációs kérdések között, és egyszerűen kijelentette, hogy a BBQ az egyik kedvence, a koreai BBQ-t emelte ki, mint amiért igazán rajong.