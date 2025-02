Tuti nassolnivaló: így készíthetsz tökéletes főtt földimogyorót otthon

A főtt földimogyoró nem más, mint nyers földimogyoró, amelyet órákon át sós vízben főznek. Hihetetlenül egyszerű az elkészítése és igazi különlegességnek számít. Egy kicsit maszatos a fogyasztása, mivel a héjak magukba szívják a vizet, ami kifröccsenhet, amikor beleharapsz, hogy kiszedd a mogyorót. Ezért általában a szabadban fogyasztják, ahol nem kell aggódniuk a sós víz lecsepegése miatt.

Főtt földimogyoró, a tökéletes nassolnivaló baráti agy családi összejövetelekre.

Forrás: Shutterstock/Brent Hofacker

Milyen földimogyoróból készül a főtt földimogyoró?

A legjobb, ha friss, nyers (héjas) földimogyorót keresel, amit nem pörköltek meg, mivel ez a típus alkalmas a főzéshez. Ezt a terméket általában bio boltokban, nagyobb élelmiszerüzletekben, vagy online vásárolhatod meg. Az ilyen típusú földimogyorókat gyakran "zöld földimogyorónak" is hívják, ami arra utal, hogy frissen, a héjában van.

A legtöbben egyszerűen csak sós vízben főzik a földimogyorót. Néhányan azonban különféle fűszereket is adnak hozzá. Ha a só mellett más ízesítést is használnál, adhatsz hozzá például füstölt paprikát is. A recept hozzávalóit könnyedén megduplázhatod, vagy akár még többet is készíthetsz, ha egy nagyobb társaságot vársz vendégségbe. Minél tovább fő a földimogyoró, vagy marad a sós vízben, annál sósabb lesz. Emellett minél tovább főzöd, annál puhábbá válik a héja. Vannak, akik a szinte rágósan puha héjat kedvelik, míg mások jobban szeretik, ha egy kicsit feszesebb marad, hogy könnyebben fel lehessen nyitni. Ha most készítesz először főtt földimogyorót, érdemes kisebb adaggal dolgozni. Ha túl sós lesz, legközelebb használj kevesebb sót. Ha lágyabbra szeretnéd, főzd tovább.

A mogyoró belsejének teljesen puhának kell lennie, ha még ropogós vagy kemény, akkor tovább kell főzni.

Hozzávalók

kb. 450 g nyers földimogyoró

2 evőkanál asztali só

4 csésze víz

Opcionális fűszerezés: füstölt paprika

Elkészítés

1. Alaposan mosd meg a nyers, héjas földimogyorót.

2. Egy nagy fazékba öntsd a vizet, add hozzá a sót, a fűszereket és a földimogyorót.

3. Forrald fel, majd fedd le, és vedd vissza a hőt úgy, hogy a víz csak gyöngyözve forrjon. Főzd 2-3 órán át, vagy akár tovább (egyesek egész nap főzik), amíg a földimogyoró eléri a kívánt puhaságot.