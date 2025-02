Ezt az egy dolgot soha ne tedd a gombával: nem is tudod, mit kockáztatsz

Gomba tisztítás a szakértő szerint

Harold McGee, a gasztronómia történésze és a On Food and Cooking című könyv szerzője azt mondta: „A szakácskönyvek gyakran azt tanácsolják, hogy ne mossuk meg a gombát, hogy ne legyen puha, vagy hogy ne hígítsuk fel az ízét. Azonban a gombák túlnyomórészt vízből állnak, és alig veszítenek bármit is egy gyors öblítéstől. Azonban azonnal főzni kell őket, mivel a mosás károsíthatja a felületi sejteket és elszíneződést okozhat.”

Természetesen, ha más módszert preferálsz, választhatsz például egy puha sörtéjű ecsetet a piszok finom eltávolítására, vagy alkalmazhatod Emeril Lagassé séf által népszerűsített technikát: egy kis ecsetet vízbe márt, és azzal tisztítja meg a gombát, minimalizálva a víz használatát.