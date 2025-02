Rovarokra cserélik az éttermek a marhahúst: jöhet egy kukacos pizza, vagy tücskös hamburger?

Manapság már egyre gyakoribb, hogy a hazai éttermek különleges alapanyagból készült fogásokkal lepik meg a vendégeket. Azonban a Juno omakase bár mezcalban pácolt agávékukac-őrleménnyel fűszerezett tonhal nigirije még a legnagyobb gasztrofanatikusokat is meglepheti. Hiszen ez biztosan nem egy hétköznapi ízesítés! Az új trend azonban nem biztos, hogy a válogatósok tetszését is elnyeri: egyre több étteremben nem csupán fűszerekben, például tücsökcsilis olajban jelennek meg a rovarok, hanem akár a marhahúst is helyettesíthetik velük.

Te mennyire lepődnél meg egy rovarokkal ízesített pizza láttán? Megkóstolnád?

Forrás: Shutterstock

A rovarok mint fenntartható ételforrás

Az ember alapvetően mindenevő, mégis akadnak olyan ételek, amelyek, bár egyes kultúrákban teljesen hétköznapinak számítanak, sokakból még mindig ellenérzést vagy undort váltanak ki. Pedig a rovarok fogyasztása nem új keletű dolog, és világszerte évszázadok óta jelen van az étkezésekben. Bár a nyugati világ fogyasztói körében ugyan nem váltak hosszú távon népszerűvé, de egyes éttermek már most is nagy sikerrel használják őket a fenntarthatóság és tápanyagtartalmuk miatt. Az egyik ilyen hely a Yum Bug étterem, amely a rovarok felhasználására épít.

A rovarok különleges helye az ételekben

Leo Taylor és Aaron Thomas, a Yum Bug alapítói, már a Covid-19-es lezárások alatt elindították az első rovaros termékeiket, és 2023-ban pop-up éttermet is nyitottak.

Az étterem kínálatában az éttermeknél megszokott húsos fogások alternatívájaként rovarok szerepelnek, mint például tücsök alapú ragu, burrata tücsökkel, vagy ropogós tücsök olajban.

A céljuk ezzel nemcsak a megszokottól eltérő étkezési élmény, hanem a fenntarthatóság előmozdítása is.

Tücskök a tányéron

Taylor és Thomas úgy döntöttek, hogy tücskökből készítenek ételeket, mivel azok egy rendkívül fenntartható fehérjeforrást kínálnak. A tücskök tenyésztéséhez sokkal kevesebb víz, földterület és erőforrás szükséges, mint a hagyományos állattenyésztéshez, és 15-ször kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, mint a marhahús.

Ezen kívül a tücskök nagy mennyiségű fehérjét, vasat, kalciumot, B12-vitamint és más fontos tápanyagokat tartalmaznak. Ez különösen vonzóvá teszi őket azok számára, akik a hús alternatíváit keresik.

Táplálkozási szempontból a darált tücsökhús 50%-kal több fehérjét tartalmaz, mint a szupermarketekben kapható darált marhahús. Több vasat, mint a spenót, több kalciumot, mint a tej, több káliumot, mint a banán, több B12-vitamint, mint a vörös hús, több rostot, mint a barna rizs, és hasonló omega-3 és omega-6 zsírsavakat, mint a lazac.

A rovarok nagyon fenntarthatóak, mert nem fogyasztanak el semmilyen erőforrást. Nincs szükségük különleges létesítményekre vagy nagy vízfelületekre. Gyakran vadon, nem tenyésztve szedik őket, mivel kártevőknek számítanak. Ráadásul nagyon magas fehérjeforrások, és tartalmaznak természetes aminosavakat, amelyek jótékony hatással vannak a testre.