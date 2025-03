Pompás falatok a Pilvax kávéházból

Milyen édességeket kóstolhattak egykor a Pilvax kávéház vendégei? Ez a legendás hely nemcsak a forradalmi eszmék születésének volt tanúja, hanem a korszak egyik legnépszerűbb találkozóhelye is, ahol irodalmárok, művészek és ifjú forradalmárok gyűltek össze egy csésze kávé és finom sütemények mellett. Petőfi Sándor és társai is itt vitatták meg a március 15-i eseményeket, miközben a kor kedvenc édességeit fogyasztották. A következő három recept segítségével te is megízlelheted azt a hangulatot, amely egykor a Pilvax falai között uralkodott.

Ennek a márványos kuglófnak nemcsak a Pilvax kávéház vendégei, hanem mi sem tudnánk ellenállni.

Forrás: Shutterstock/Elena Veselova

3 sütemény, amit a Pilvax kávéház vendégei is szerethettek

Kelt márványos kuglóf, csokimázzal

Hozzávalók (12 szelethez)

100 ml tej

80 g cukor

30 g friss élesztő

500 g liszt

1 csomag vaníliás cukor

1 csipet só

120 ml tejszín

1 db tojás

1 db tojássárgája

100 g vaj

1 db kezeletlen citrom reszelt héja

15 g kakaópor

4 evőkanál víz

80 g étcsokoládé a tetejére

vaj és liszt a forma előkészítéséhez

Elkészítés

1. Melegítsük langyosra a tejet egy teáskanál cukorral. Morzsoljuk bele az élesztőt, és hagyjuk felfutni.

2. Szitáljuk a lisztet egy nagy tálba. Adjuk hozzá a maradék cukrot, a vaníliás cukrot, a sót és a reszelt citromhéjat. Kézzel kicsit forgassuk össze. A közepébe vájjunk mélyedést, öntsük ide a felfutott élesztőt, a langyos tejszínt, az egész tojást és a tojássárgáját, valamint az olvasztott vajat, és dagasszunk lágy tésztát.

3. A kakaót keverjük össze a vízzel. A tésztát felezzük el, az egyik felébe dolgozzuk bele a kakaós folyadékot. Mind a két tésztából formázzunk cipót, takarjuk le, és meleg helyen kelesszük egy órán át.

4. Utána enyhén lisztezett felületen nyújtsuk téglalappá mind a két tésztát, és fektessük egymásra. Csavarjuk fel együtt, takarjuk le konyharuhával, és ismét pihentessük tíz percig. Utána ismét nyújtsuk ki, és újra tekerjük fel.

5. Egy nagy kuglófformát kenjünk ki vajjal, lisztezzük meg, és fektessük bele a feltekert tésztát. Takarjuk le, és kelesszük tovább egy órán át.

6. Végül tegyük 180 fokra előmelegített sütőbe és süssük 45 percig. Ha kész, hagyjuk kicsit pihenni a formában, majd borítsuk egy tortarácsra, és hagyjuk teljesen kihűlni. A márt kihűlt kuglófot öntsük le olvasztott étcsokoládéval.