Itt a légiesen puha húsvéti kalács receptje: ez lesz az ünnepi asztal dísze

A húsvéti kalács az ünnepi asztal egyik elengedhetetlen eleme. Hiszen nincs is finomabb, mint egy szelet fonott kalács, ami akár önmagában, akár egy kevés vajjal vagy lekvárral megkenve, vagy a sós finomságok mellé fogyasztva is kiváló. A vajas fonott kalács illata és puhasága garantáltan elhozza a húsvéti hangulatot. Ha te is szeretnéd megtanulni, hogyan készül az édes fonott kalács, akkor a következő húsvéti fonottkalács-recept segít a finom és mutatós eredmény elérésében.

Húsvéti kalács

Forrás: Shutterstock/rawf8

Így készül az édes fonott húsvéti kalács

A húsvéti ételek közül a foszlós fonott kalács igazi klasszikus a tavaszi időszakban. Bár manapság szinte bármelyik pékségben beszerezhetjük, mégis az a legfinomabb, ha saját magunk készítjük el otthon. Bár a kalács elkészítése időigényes, a végeredmény minden fáradozást megér! A titok a tészta gondos kezelésében és a türelemben rejlik.

Húsvéti kalács hozzávalók, 1 kalácshoz

250 ml tej

475 g búzaliszt

60 g cukor

½ kocka friss élesztő (kb. 21 g)

50 g puha vaj (szobahőmérsékleten)

1 csipet só

1 tojás (M-es méret)

kevés tej a kenéshez

kevés cukor a szóráshoz

kevés liszt a tészta kezeléséhez

Tipp: a kalács tetejére cukor helyett szórhatunk egész mákszemet, vagy akár szezámmagot is. Ez jól mutat, extra ízt is ad, miközben megőrzi a kalács hagyományos jellegét.

Így készül az édes fonott kalács

- Melegítsük fel langyosra a 250 ml tejet. A 475 g lisztet szitáljuk át egy tálba, és formáljunk egy kis mélyedést a közepén. Morzsoljuk bele a friss élesztőt. A langyos tejből 3 evőkanálnyit keverjünk el 1 csipet cukorral, majd öntsük a keveréket az élesztőre. Egy kanállal keverjük el az élesztős-tejes keveréket (de még ne keverjük a liszttel). Fedjük le a tálat egy konyharuhával, és pihentessük meleg helyen kb. 15 percig.

- Verjük fel a tojást, majd adjuk hozzá a maradék tejet, a cukrot és a sót. Öntsük a keveréket a tálba, és keverjük össze az élesztős keverékkel és a liszttel. Kezdjük el alacsony fokozaton dagasztani a tésztát, majd 3 percig, később pedig 5 percig magas fokozaton dagasszuk tovább a robotgép dagasztókarjával. A puha vajat apránként, kis darabokban adjuk hozzá, és dolgozzuk el. Ahhoz, hogy a tészta szépen megkeljen, legalább 5 percig alaposan kell dagasztani. Ha ezt nem tartjuk be, a kalácstészta később összeeshet vagy ragacsossá válhat.