Még nem tudod, mi legyen a húsvéti desszert? A túrós-ananászos kocka mindenki kedvence lesz

A húsvéti ünnepi asztal elképzelhetetlen húsvéti sütemény nélkül. A túrós-ananászos kocka a legnehezebb húsvéti fogások után is beléd fog férni és a vendégek is imádni fogják ezt a desszertet. Várd ezzel őket, hogy a húsvét 2025-ben is emlékezetes maradjon!

Húsvéti sütemény: túrós-ananászos kocka után mindenki megnyalja mind a tíz ujját

Forrás: Fanny magazin

A túrós-ananászos kocka lehet a te húsvéti süteményed

A túrós-ananászos kocka után mindenki megnyalja mind a tíz ujját, pláne ha követed a receptünket. Így készítsd el ezt az isteni húsvéti süteményt.

Hozzávalók a tésztához:

6 db tojás

6 ek kristálycukor

6 ek liszt

3 ek keserű kakaópor

1 csipet só

A krémhez:

500 g félzsíros túró

120 g porcukor

1 tasak vaníliás cukor

100 g tejföl

1 tasak instant zselatin

200 g (cukrozatlan) konzerv­ananász

Elkészítés:

A tojásokat válasszuk szét, a fehérjéből verjünk kemény habot, a sárgáját keverjük habosra a cukorral. Evőkanalanként adjuk hozzá a lisztet, majd a kakaóport és a sót, végül forgassuk bele a fehérjehabot is. A masszát felezzük el, simítsuk két 18 × 25 cm-es, sütőpapírral kibélelt tepsibe, és toljuk be a 180 fokra előmelegített sütőbe 15-15 percre. A kész piskótalapokat borítsuk ki sütőrácsra, húzzuk le róluk a papírt, azután várjunk, amíg teljesen kihűlnek. A krémhez az áttört túrót keverjük ki a kétféle cukorral és a tejföllel, majd adjuk hozzá a zselatint is. Az ananászt szűrjük le, vágjuk fel kis kockákra, és szintén forgassuk a masszába. Helyezzük vissza a tepsibe az egyik piskótalapot. Si­mít­suk rá a krémet, majd tegyük rá

a másik lapot, és óvatosan nyomkodjuk le. Rakjuk be a süteményt 1-2 órára a hűtőszekrénybe, hogy összeálljon. Kínáljuk felkockázva, ananásszal díszítve.

Elkészítési idő: 45 perc + hűtés.