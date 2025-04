Nigella Lawson felfedi a világ legfinomabb omlós desszertjének titkos hozzávalóját

Nigella Lawson különleges crumble-jénak titkos hozzávalója nem más, mint a rebarbara, de nem akármilyen! Ez a különleges összetevő a yorkshire-i rebarbara, amelynek minden januárban és márciusban van szezonja. Ez a fajta rebarbara egy igazi különlegesség, édesebb, rózsaszínesebb és puhább, mint a szabadban termesztett változat. Nigella az elkészítés módját is közzé tette, olvass tovább a receptért!

Nigella Lawson rebarbarás crumble süteménye egy különleges desszert, amit akár te is elkészíthetsz otthon.

Forrás: Shutterstock

Nigella Lawson rebarbarás crumble süteménye

Ez a különleges rebarbarafajta Yorkshire régióban, Angliában termesztett, kényszerítéses módszerrel, sötét, meleg környezetben nevelve, amitől rózsaszínűbb és édesebb ízű, mint a szabadban termesztett változatoknak.

Természetesen készíthetsz crumble-t a keményebb, szabadban termesztett rebarbarából, sőt, ez az általános módja a készítésének, de Nigella Lawson szerint semmi sem hasonlítható ahhoz a crumble-höz, ami a korai, lágy rebarbarából készül.

Hozzátette: „Ha ez megkönnyíti az életed, előre is elkészítheted a crumble-keveréket, és egy fedett edényben akár egy hétig is tárolhatod a hűtőben, vagy akár a fagyasztóba is teheted 3 hónapig. Ebben az esetben nem szükséges kiengedni, mielőtt a megpuhult rebarbarára szórnád a tésztát. Egyébként a rebarbarát is előre megpuhíthatod, és át is helyezheted a táljába pár órával a sütés előtt, de a crumble-keveréket csak akkor add hozzá, amikor már a sütőbe készül."

A sütéshez Nigella azt tanácsolja, hogy amikor kivetted a sütőből, hagyd pihenni körülbelül 15 percig, mielőtt tálalod, de ha tovább áll, az sem baj. Ehhez a desszerthez csodálatosan passzol a vaníliasodó, vanília fagylalt, tejszínhab, vagy akár a görög joghurt is.

Rebarbarás crumble-recept

Hozzávalók:

800 g rebarbara (vagy 1 kg a nem tisztított súly) – 1 cm-es darabokra vágva

50 g finomított cukor

20 g vaj

2½ teáskanál vanília kivonat

1 ek. kukoricakeményítő

A crumble tetejéhez:

150 g sima liszt

1 tk. sütőpor

110 g sótlan vaj (hidegen, kb. 1 cm-es kockákra vágva)

45 g finomított cukor (vagy kristálycukor)

45 g demerara cukor (világosbarna, durvára kristályosított nádcukor)