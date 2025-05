Fagyitrendek 2025: Íme, a leghűsítőbb újdonságok – Milyen fagyit nyalunk idén?

A fagylaltimádók számára az év az élelmiszeripari világkiállítással, a Sigep World – The World Expo for Foodservice Excellence eseménnyel indult! Rimini ad otthont ennek a gasztonómiai kavalkádnak, ahol idén is bemutatták a legújabb trendeket és innovációkat a fagyi, cukrászat, csokoládé, kávé, pékség és pizza szektorokban. Nézzük, milyen izgalmas hűsítő nyalánkságokat tartogat 2025 a fagyi kedvelői számára!

A 2025-ös fagyiszezon egyik sztárja a pisztácia, méghozzá változatos ízkombinációkban!

Forrás: Shutterstock/DorotaSe

Íme 2025 legújabb fagyi trendjei

1. Parfüm fagylalthoz

A legfurcsább, de mindenképp említésre méltó egyedi újításnak számít a fagylaltparfűm. Mivel az alacsony hőmérsékleten, például a fagylalt esetében, az illatmolekulák megfagynak, sok illatot nehezebb érzékelni. Ezek a parfümök ezt változtatják meg, lehetővé téve olyan illatok megtapasztalását, amelyeket normál esetben nem is észlelnénk. Az eredmény? Egészen szokatlan kombinációk, amelyek igazi kihívást jelenthetnek az agy számára. Hogy ez tartós trenddé válik-e, az még kérdéses, de egy próbát mindenképp megér!

2. Pisztácia

A pisztácia, ez a jellegzetes diófajta idén minden fagylaltvitrinben megtalálható lesz, méghozzá számos változatban. Legyen szó a Dubai csoki ihlette pisztáciás fagylaltról kataifival (más néven Dubai fagylalt), vagy gyümölcsökkel és csokoládéval dúsított verziókról, rengeteg különböző ízkombinációban feltűnik majd.

A pisztáciarajongók nagy örömére ez az íz garantáltan mindenhol ott lesz.

3. Fagylalt szendvicsek

Múlt évben már kezdtek megjelenni, de idén várhatóan egyre több helyen feltűnnek majd a fagylalt szendvicsek a legkülönfélébb formákban. A színes csokoládé bevonattól kezdve a különböző kiegészítőkkel, mint például dióval és csokoládé darabokkal, minden változat roppant vonzó. A fagylalt snack kategória növekvő népszerűségnek örvend, így egyre nagyobb jelenléttel figyelhetjük meg ezeket az ínycsiklandó fagylalt falatokat a kiskereskedelemben is.