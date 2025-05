Ezért olyan vékonyak a koreai nők – Kiderült a titkuk, de van egy fontos szabály!

Kutatások szerint ez a nálunk is egyre népszerűbb étel mértékkel fogyasztva beindíthatja a fogyást! A bélrendszer egészségének javítása mellett a gyulladások csökkentésével és a jóllakottság érzésének fokozásával is segíthet a felesleges kilók leadásában. Ismerd meg, hogy melyik ez az étel és hogy miért érdemes beillesztened az étrendedbe!

A kimcsi mértékkel fogyasztva hozzájárulhat a fogyáshoz.

Forrás: Shutterstock/Nungning20

A kimcsiben rejlik a fogyás titka?

A kimcsi egy dél-koreai étel, ami számos egészségügyi előnnyel rendelkezik és most új kutatások alapján megállapították, hogy az elhízással szemben is eredményesen veheti fel a harcot. Ha eddig még nem hallottál róla, a kimcsi egy hagyományos koreai étel, amely erjesztett zöldségekből készül. Leggyakrabban kínai kelből vagy koreai retekből készítik, olyan hozzávalókkal, mint a gochujang (csilipaszta), fokhagyma, gyömbér, halszósz, só és cukor. Akárcsak más fermentált élelmiszerek, mint például a joghurt, savanyú káposzta vagy a kefír, a kimcsi is tele van probiotikumokkal. Ezek pedig Dr. Raj Dasgupta vezető orvosi tanácsadó szerint: „segíthetnek helyreállítani az egyensúlyt az emésztőrendszerben, ezáltal enyhítve olyan tüneteket, mint a puffadás, a gázképződés vagy a rendszertelen bélmozgás.”

Számos kutatás igazolta, hogy a kimcsi támogathatja a fogyást és segíthet az elhízás ellen. A BMJ Open című folyóiratban megjelent tanulmány megállapította, hogy azoknál a férfiaknál, akik naponta három adag hagyományos káposztás kimcsit fogyasztottak, 10 százalékkal alacsonyabb volt az elhízás és a hasi elhízás kockázata. Bár a kutatások többsége a testsúlycsökkentő hatásokat főként férfiaknál mutatta ki, úgy vélik, hogy a kimcsi jótékony hatásai mindkét nem számára jelentősek. A több mint százezer résztvevő vizsgálatával készült kutatás alapján a retekből készült kimcsi fogyasztása például mindkét nemnél alacsonyabb hasi elhízással járt együtt, 10 százalékkal a férfiaknál, és 8 százalékkal a nőknél.

Hogyan segíthet a kimcsi a fogyásban?

A kimcsi egy alacsony kalóriatartalmú étel. Gazdag élelmi rostokban, amelyek hozzájárulnak a tartósabb teltségérzethez, lassítják a gyomor kiürülését, meghosszabbítják az emésztési időt, és mérséklik az étvágyat.

Megállapították, hogy a kimcsi azáltal segít a testsúly csökkentésében, hogy pozitívan hat a bélrendszer egészségére. Egészen pontosan megváltoztatja a bélbaktériumok összetételét, valamint azok egészséges vegyületeit, amelyek hatással lehetnek a testsúlyra.

Azonban egy másik tanulmány szerint a kimcsit érdemes mértékkel fogyasztani! Fontos szem előtt tartani, hogy azoknál, akik naponta több mint öt adag kimcsit fogyasztottak, megnőtt az elhízás kockázata. Ez pedig elsősorban az étel magas nátriumtartalmával hozható összefüggésbe.