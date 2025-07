Most mindenki Jennifer Lopez gótikus turnékörmeit akarja: trenddet teremtett

Jennifer Lopez hatalmas koncertet adott itt Budapesten, az énekesnő nemcsak tehetségével, tánctudásával, látványelemeivel és jelmezével nyűgözte le a rajongókat, hanem izgalmas beautyválasztásaival is. Jennifer sminkje makulátlan volt és a koncerten viselt outfitjét egy mesterkörmös által készített műkörömszettel koronázta meg, ami abszolút trendteremtő lett!

Jennifer Lopez koncertje

Forrás: Getty Image

Jennifer Lopez híres extravagáns ízléséről és a merész körömdesignjairól is. A pop énekesnő és színésznő most új trendet teremtett, ami tökéletes inspiráció lesz a nyár végére és ősz elejére. Ahogy közeledünk az ősz felé, egyre több gótikus elemet láthatunk majd a sztároktól, talán ezért döntött úgy Jennifer is, hogy egy antik, reneszánsz stílusú körmöt választ csillogó show-jához.

Jennifer Lopez koncertkörme

Jennifer körmét Tom Bachik sztárkörmös készítette el, aki többek között Selena Gomeznek is csodaszép mainűrt varázsolt. Eredetileg a körmöt az énekesnő nyitókoncertjére tervezték, és láthatóan a 2025-ben újra fénykorát élő maximalista divatirányzatot követi.

A körmöket a művész is megosztotta egy Instagram-sztoriban, amihez a következő szöveget írt: "Hot Girl Nails for a #HotGirlSummer".

Jennifer Lopez műkörme

Forrás: Instagram / tombachik

Jennifer Lopez legújabb manikűrje nem csupán egy szépen elkészített köröm, hanem igazi műalkotás, amely egyszerre tiszteleg a személyes múltja és a legújabb esztétikai trendek előtt. A díszes manikűrt bordó és pezsgő árnyalatok uralják, amelyeket 3D-s keresztmotívumok, szívecskék, szintetikus rubin drágakövek, egymásba fonódó „C” betűk és a New York Yankees logója tesznek teljessé – utóbbi Lopez szülővárosára, Bronxra utal.

Ez a lenyűgöző design tökéletes példája a castlecore-nail stílusnak, amely egyre nagyobb teret hódít a szépségiparban. A középkori esztétika iránti rajongás az elmúlt hónapokban 110%-kal nőtt a közösségi platformokon, és a gótikus, királyi hangulatú szépségtrendek – különösen a körömművészet terén – valódi reneszánszukat élik az Instagramon és a TikTokon.

JLo körme tökéletes azoknak a csajoknak, akik a körmüket egy plusz kiegészítőként, szinte ékszerként akarják viselni. Ha te is szívesen lépnél be a látványos, részletgazdag, már-már ékszerszintű körmök világába, ez a trend neked szól.