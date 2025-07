Újabb tragédia: 71 évesen elhunyt Hulk Hogan a mosolygó óriás

Alig hogy felocsódtunk belőle, hogy a hét elején elveszítettük Ozzy Osbourne-t, most újabb tragédiáról kell beszámolnunk: 71 éves korában elveszítettük Hulk Hogan-t (született Terry Eugene Bollea). A világhírű pankrátor a 80-as és 90-es es évek legismertebb birkózója volt, sokak szerint neki köszönheti a sportág a mai népszerűségét. A 193 centiméteres Hulk ezután a filmipar felé vette az irányt, és karrierjével számos sportolót motivált arra, hogy kipróbálják magukat Hollywoodban is. Az ő hatására próbálta ki magát a filmvásznon Dwayne Johnson, John Cena, vagy éppen Dave Bautista is. Egyelőre annyit tudni Hulk haláláról, hogy az elsődleges információk szerint a felesége arról értesítette csütörtök reggel a mentőket, hogy a férjének megállt a szíve. A kiérkező mentőcsapatok azonban nem tudták már megmenteni az életét - számolt be róla a Hollywoodreporter.

Hulk Hogan 71 éves korában elhunyt

Forrás: Getty Images North America

Hulk Hogan izgalmas életutat hagyott maga mögött

A lap tájékozatása szerint a korábbi pankrátor akkora népszerűségnek örvendett az ezredforduló előtt, hogy ő tartja a 20. század legnézettebb pankrátormeccsének rekordját: 93 ezer 173 ember előtt küzdött meg 1987-ben Andre the Giant-tal. A pályafutása során 6-szor nyerte meg a pankrátor világbajnokságot, és az ikonikus ruhája pedig - amely egy sárga boxeralsóból, és egy sárga kendőből állt - mindenki memóriájában beleégett, aki látta őt a ringben.

Hulk halálának hírét Eric Bischoff producer, a Real America Freestyle amatőr birkózóliga vezetője erősítette meg a lap számára. Állítása szerint a sztársportolóval szívmegállás végzett. Emellett az elmúlt időszakban már több egészségügyi problémával is küzdött a férfi, aki mindössze 2 évvel ezelőtt vette feleségül 24 évvel fiatalabb barátnőjét.