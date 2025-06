A szardínia idén nyáron nem csak a kiegészítőkön trendi: adj esélyt neki a tányérodon is

TikTokon divatkiegészítőként, tányérokon szuperélelmiszerként tűnik fel a szardínia – a trend elsőre szokatlannak tűnhet, de érdemes komolyan venni. Szakemberek szerint ez az egyszerű, olcsó konzervhal támogatja a szívet, az agyműködést, sőt még a bőr és a haj állapotán is javíthat.

Szardínia a ruhákon: idén nyáron tarol ez a trend

Szardínia: apró hal, ami nagyot üt

A mediterrán országokban régóta alapélelmiszernek számító szardínia most új szerepben tűnik fel: stílusikonként. A „szardíniás lány” nevű TikTok-őrületben a felhasználók szardíniás motívumú kiegészítőket, dekorációkat és ételeket posztolnak – a jelenség azonban ettől sokkal több.

„Lehet, hogy a szardínia most a divatban a legtrendibb, de a tányéron is megérdemli a helyet” – mondta Mackenzie Burgess regisztrált dietetikus a New York Postnak. Egyetlen konzerv akár 23 gramm fehérjét is tartalmaz, és kiváló természetes D-vitamin-forrás: egy 106 grammos adag a napi ajánlott bevitel több mint ötödét biztosítja.

A szardínia kis méretű halfajként kevesebb higanyt tartalmaz, így fogyasztása bizonságos. Emellett gazdag EPA- és DHA-tartalmú omega-3 zsírsavakban, amelyek nemcsak a szív, hanem az agy egészségéhez is hozzájárulnak. Ezek az esszenciális zsírsavak támogatják az agy szürkeállományát, ami segíthet megelőzni olyan neurológiai betegségeket, mint az Alzheimer-kór. Emellett egyes tanulmányok szerint csökkenthetik a szembetegségek, például a makuladegeneráció kialakulásának kockázatát is.

Egy 2006-os kutatás alapján már heti 1-2 adag szardínia elfogyasztása elegendő lehet ahhoz, hogy harmadával csökkentsük a szívbetegség kialakulásának esélyét, és ez még nem minden.

Az idei nyár a szardíniáról szól

Forrás: Shutterstock

„A szardínia jó forrása a GLA-nak, egy olyan omega-6 zsírsavnak, amely segíti a bőr, a haj, a körmök és a hormonrendszer egészségét. Én csak GLAmor zsírsavnak hívom” – mondta a szakértő. A hal ezen kívül tengeri kollagént is tartalmaz, amely jótékonyan hat a bőr, a csontok és az inak állapotára. Az I-es típusú kollagén segít fenntartani a kötőszövet rugalmasságát és feszességét.

A szardínia emellett gazdag B12-vitaminban és kalciumban is, amelyek létfontosságúak az idegrendszer és a csontozat egészségéhez. A halkonzerv különlegessége, hogy gyulladáscsökkentő vegyületeket is tartalmaz, olyan, mintha természetes aszpirint fogyasztanánk.